Terremoto en Venezuela, última hora en directo | La búsqueda de posibles supervivientes entra en horas críticas

La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanza en horas críticas más de cuatro días después del doble terremoto que ha provocado al menos 1.450 muertos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha pedido mantener esas labores y ha anunciado planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros han continuado principalmente entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (al norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Tras los sismos del 24 de junio, hemos creado e instaurado la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de viviendas e infraestructura general, incluyendo vialidad. También se instaló el Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios, para atender pic.twitter.com/6hQNUR6UqP — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026

Gobiernos de otros países han actualizado las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Las autoridades venezolanas han informado de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas. Según cifras oficiales, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole" afectados.