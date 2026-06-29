Machado intenta regresar a Venezuela tras los terremotos pero Trump se lo vuelve a impedir: "Llegó el momento"

Las claves

Las claves Generado con IA María Corina Machado intenta regresar a Venezuela tras los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos y miles de familias afectadas. El intento de regreso de Machado ha sido frenado por la Administración Trump, que le advirtió que no contaría con el apoyo de Washington por motivos de seguridad. Machado, desde el exilio, ha declarado que "ha llegado el momento" de volver a su país para acompañar a los venezolanos en la emergencia. Fuentes del Gobierno estadounidense consideran inoportuno su regreso y ven la decisión como una posible maniobra política.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela vuelve a ser motivo de conflicto entre la líder opositora y la Administración Trump. La Nobel de la Paz ha intentado regresar a su país tras los devastadores terremotos del pasado miércoles y ha anunciado que "ha llegado el momento" para ello, pero el presidente estadounidense ha frenado la operación.

Según informa la agencia Bloomberg, Machado intentó hace unos días desplazarse desde Estados Unidos a la isla de Curazao para saltar desde ahí a Venezuela con la ayuda de un equipo de seguridad privada. Pero cuando ya estaba todo preparado la Casa Blanca advirtió a la opositora que emprendería el viaje sin el apoyo de Washington y bajo su propio riesgo.

En una entrevista con Fox News este domingo, María Corina Machado ha prometido que estará "muy pronto" al lado de los venezolanos. "Ha llegado el momento de regresar, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil", ha asegurado.

“Ha llegado el momento… Muy pronto estaré de regreso en Venezuela”



La líder venezolana @MariaCorinaYA anunció en @FoxNews su pronto retorno al país ante la emergencia por los sismos



Reitera que su prioridad absoluta es salvar vidas y acompañar a las familias afectadas… pic.twitter.com/XJn9X0esbu — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 28, 2026

No obstante, según informa The New York Times, en la Administración Trump tampoco han sentado nada bien estas declaraciones. Varias fuentes del Gobierno han indicado que el reclamo es visto como "inoportuno" e incluso una "maniobra política".

El pasado 24 de junio Venezuela sufrió dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que, hasta el momento, se han cobrado la vida de 1.450 personas. Los terremotos dejan también 3.150 heridos y 12.721 familias afectadas.

Nada más conocerse el desastre provocado por el doblete sísmico, Machado, en el exilio desde finales de 2025 y que antes estuvo en la clandestinidad en su país desde las elecciones de 2024 para evitar ser arrestada por el chavismo, pidió a su pueblo fortaleza y unidad a través de las redes sociales y en intervenciones ante los medios.

La opositora venezolana, que regaló su medalla del Nobel al presidente Trump durante un encuentro en la Casa Blanca, lleva meses queriendo volver a Venezuela. Y aunque desde Washington se comprende su deseo de hacerlo, por el momento no lo han permitido por razones de seguridad y porque se está satisfecho con la apertura impulsada por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez.

Machado salió de Venezuela en diciembre en una arriesgada operación para recoger el Premio Nobel de la Paz. A raíz de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro unas semanas después, la líder opositora quiso regresar a su país, pero Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado, le aconsejaron que no lo hiciera.

En una reunión en la Casa Blanca el pasado marzo, los líderes estadounidenses le transmitieron que les preocupaba su seguridad, ya que habían dado prioridad a colaborar con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, y con el Gobierno interino.