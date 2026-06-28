Venezuela solo reconoce 30 muertos más en 24h: la cifra de fallecidos llega a 1.450 tres días después de la catástrofe

Personal de rescate participa en las labores de salvamento tras los terremotos. Maxwell Briceño Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La cifra oficial de fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 1.450, con 17 españoles entre las víctimas. Se estima que hay unos 50.000 desaparecidos, aunque pronósticos de EEUU advierten que podrían llegar a 100.000. Las labores de rescate avanzan lentamente debido a la falta de maquinaria pesada y las lluvias, aunque se han logrado rescates milagrosos, como el de un bebé y varias personas entre los escombros. La llegada masiva de ayuda y voluntarios ha generado caos y congestión en las zonas afectadas, obligando a restringir el acceso solo a personal acreditado.

La cifra de fallecidos por los terremotos de Venezuela el pasado miércoles sube oficialmente hasta las 1.450 víctimas, tan solo 30 más de las que ya confirmaron las autoridades el sábado. Además, desde España el Ministerio de Exteriores ha confirmado que hay 17 españoles muertos.

"En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida", ha señalado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Mientras tanto, la ONU sigue informando de que hay alrededor de 50.000 personas desaparecidas y EEUU pronosticaba que podría llegar hasta los 100.000.

A pesar de que la cifra asciende, lo hace poco, cuando ya se ha cumplido el plazo de la llamada ventana de oro. Este es el periodo de tiempo clave para poder encontrar a personas con vida.

A partir de esas 72 horas, es prácticamente imposible sobrevivir.

La ayuda

Ya han pasado cuatro días desde que dos terremotos de una magnitud de 7,2 y 7,5, dejaran devastadas varias zonas de Venezuela y a todo un país conmocionado.

Desde entonces, ya han sido muchos los que han acudido en ayuda del país suramericano. España, por ejemplo, envió en un primer momento un avión del Ejército del Aire con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas.

A esto se sumaron 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid con cuatro perros de la Unidad Canina; y un equipo de la AECID con material de primeros auxilios.

Poco tiempo después, la ayuda fue aumentando, con más efectivos desde muchos de los gobiernos autonómicos, que se sumaron a la causa.

Aun así, los trabajos avanzan con lentitud. Debido a la gran cantidad de escombros y la falta de maquinaria pesada, muchos desaparecidos siguen sepultados bajo las ruinas. Muchas familias ya asumen que están muertos.

Pero todavía hay quien puede guardar esperanza. Todavía sobreviven algunos. Es el caso de un bebé que fue rescatado el sábado por los equipos de búsqueda y rescate de EEUU.

"Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la legación estadounidense en una publicación en Instagram.

Incredible.



A rescue team from the US 🇺🇸 managed to save a baby who had ben stuck under the rubble in La Guaira for over 60 hours.



Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/K7yOOm2VTq — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 27, 2026

Ese mismo día, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) encontró a una persona mayor y sus dos nietos entre los escombros provocados por los terremotos que han devastado Venezuela, según el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Días antes, los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescataron con vida a una persona que llevaba 72 horas sepultada bajo uno de los edificios destruidos, y el sábado lograron desenterrar con vida a otra persona.

Refuerzan los trabajos de búsqueda

Con esta premisa, de que todavía pueden quedar personas vivas, las autoridades venezolanas han reforzado los trabajos de búsqueda y han movilizado más maquinaria pesada para remover los escombros.

A pesar de los esfuerzos, la tarea se puede complicar. Caracas ha visto llover durante horas, desde el amanecer, lo que hará difícil remover los escombros y localizar a las personas bajo ellos, en las zonas más afectadas como Los Palos Grandes, Altamira o San Bernardino.

Con todo esto, aunque La Guaira no ha registrado precipitaciones hasta el momento, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) de Venezuela ha advertido de cielos nublados y la llegada de la onda tropical número 20 del año.

El caos

Mientras siguen los trabajos a paso lento, los venezolanos pasan los días en colchones apoltronados en las calles y con la poca comida que les llega de las ayudas del Gobierno o internacionales.

Aunque los refuerzos han llegado, todas las crónicas sobre los primeros días en el lugar cuentan cómo eran los propios vecinos quienes sacaban a los cuerpos de entre los escombros.

Sin mascarillas, sin guantes, sin maquinaria.

Ahora han llegado los rescatistas y, sin embargo, todo sigue avanzando con dificultad. La ola de solidaridad que ha hecho que muchos vecinos se acerquen a zonas como La Guaira —declarada como zona de desastre por la presidenta Delcy Rodríguez— también ha sumado al caos y la falta de coordinación que se vive.

Los trabajos de ayuda acumularon a tal cantidad de gente que la carretera que llegaba a La Guaira quedó colapsada. Tanto, que los propios vehículos de emergencia no podían acudir a la zona.

Finalmente, la presidenta Delcy Rodríguez restringió drásticamente el acceso para que solo quienes estaban acreditados para pasar pudieran hacerlo.