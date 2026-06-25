Un terremoto de magnitud 7,5 sacude el centro de Venezuela y se siente con fuerza en Caracas

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido el centro de Venezuela, con epicentro en el municipio de Montalbán, estado Carabobo. El sismo, considerado superficial por su profundidad de 13,2 km, se sintió con fuerza en Caracas y en países vecinos como Colombia. La sacudida provocó daños en edificios, cortes de luz y telecomunicaciones, mientras numerosos habitantes evacuaron sus viviendas. El Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU. emitió y luego desactivó un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Un terremoto de magnitud 7,5 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de Venezuela, se ha sentido este jueves en gran parte del país, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por el momento, las autoridades del Gobierno venezolano no han informado de heridos. Aún desconocen aún si este terremoto "de considerable magnitud" ha causado daños graves, según ha informado el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La intensidad del sismo ha llevado al Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha emitir un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pero pasados unos minutos ha informado de que ya "no existe amenaza" y ha desactivado la alerta.

At 6:05 pm ET, a strong earthquake (preliminary magnitude 7.1) occurred near the coast of Venezuela. The NWS Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) has issued a Tsunami Advisory for Puerto Rico and the US Virgin Islands. Please see https://t.co/c9d70Xm7a7 for the latest… — National Weather Service (@NWS) June 24, 2026

En un primer momento, el USGS ha determinado que la magnitud del terremoto había sido de 7,1. Sin embargo tras revisarlo al alza, ha elevado el grado a 7,5 puntos de la escala sismológica de Richter.

El epicentro del temblor ha sido situado a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela. Desde la vecina Colombia también han informado de que han sentido la sacudida.

El terremoto se ha registrado a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que ha sido clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.



Numerosos habitantes de Caracas han salido a las calles para resguardarse mientras el fuerte movimiento telúrico continuaba. Los venezolanos estaban celebrando un día festivo para conmemorar la victoria militar de 1821 que aseguró la independencia de Venezuela de España.

En redes sociales han comenzado a circular imágenes de infraestructuras caídas en su totalidad, así como de viviendas en las que la sacudida ha hecho caer diversos objetos.

🔴 #URGENTE | Número de víctimas desconocido mientras siguen llegando reportes de edificios y viviendas colapsadas por el terremoto en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/nCX4YUNK6v — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

A través de las redes sociales, también llega información sobre daños de diversa consideración en viviendas y otras edificaciones, así como cortes de luz e interrupción de las señales de internet y de telefonía.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela , 24 de junio de 2026, en esta captura de pantalla de video.

María Romero, una pensionista de 80 años que vive en el sur de Caracas, ha contado que la policía la ayudó a evacuar su edificio. "Este terremoto fue horrible, incluso peor que el de 1967", ha declarado a la agencia Reuters.

"Varias paredes de mi edificio se rompieron o se agrietaron", señala un testigo en Valencia, al oeste de Caracas. "En cuanto cesó el temblor, mi marido y yo evacuamos".