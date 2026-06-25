Dos fuertes
terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han sorprendido a los venezolanos este jueves, en uno de los seísmos más fuertes que se recuerdan. Aunque todavía no hay cifras definitivas, la presidenta interina, , ha confirmado que hay decenas de personas fallecidas y cientos de heridos. Delcy Rodríguez
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Varias personas pasan junto a un edificio en llamas tras los terremotos.
Varias personas caminan al lado de un edificio devorado por la llamas tras dos terremotos que han asolado el país. El edificio se sitúa en La Guaria, al norte del país, un lugar que las autoridades han declarado como una "zona de desastre".
Maxwell Briceño
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Una persona alumbra con la linterna de su teléfono móvil un edificio destruido tras un terremoto.
Un joven busca entre los escombros ayudándose de la linterna de su móvil, después de los devastadores terremotos que han dejado decenas de muertos. La zona donde se toma la foto, La Guaria, es la más afectada por el desastre.
Maxwell Briceño
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Personas en la calle tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país.
Varias personas se sientan juntas en la calle tras dos fuertes seísmos que han asolado el oeste de la capital del país, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 2,5 que tuvieron lugar en apenas 39 segundos.
Rayner Peña
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Servicios de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe de un edificio.
Los servicios de emergencia venezolanos trabajan en uno de los edificios derrumbados en la capital venezolana tras dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado centenas de muertos, según han informado las autoridades del país.
Leonardo Fernández Viloria
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Varias personas reciben tratamiento en un hospital de campaña.
Varios heridos se refugian en un hospital de campaña, en la zona más afectada del país, La Guaria, después de dos seísmos que han devastado todo el país.
Maxwell Briceño
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Los equipos de emergencias buscan a desaparecidos.
Varios integrantes de los cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, después de dos fuertes terremotos que han sacudido el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El más grande de los dos tuvo una magnitud de 7,5.
Boris Vergara
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Varias personas permanecen en el lugar donde se derrumbó un edificio tras un terremoto.
Una mujer y un joven esperan al otro lado de la zona acordonada por las autoridades tras el derrumbe de un edifico en la capital venezolana, Caracas, que ha sido asolada por dos grandes terremotos que han dejado varias decenas de heridos.
Gaby Oraa
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Los cuerpos de emergencia buscan víctimas entre los escombros.
Rayner Peña
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Una mujer camina con niños tras un terremoto.
Una mujer camina junto a sus hijos en las calles de Caracas (Venezuela) después de dos terremotos que han devastado el país y que dejan cientos de personas desplazadas.
Maxwell Briceño
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Varias personas pasan en bicicleta junto a un edificio derrumbado.
Varias personas cruzan por las calles de la zona más afectada por los terremotos, La Guaria.
Maxwell Briceño
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Personas buscan entre los escombros.
Dos jóvenes buscan entre los escombros de un edificio derruido, después de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela).
Rayner Peña
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Escombros de un edificio derrumbado.
Un edificio en la zona más afectada de Venezuela, La Guaira, muestra las consecuencias de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país.
Maxwell Briceño
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Una persona camina entre los escombros tras el terremoto.
Un joven camina entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela, que ha dejado una treintena de muertos y cientos de heridos, este miércoles.
Maxwell Briceño
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Varias personas inspeccionan el lugar de un edificio dañado.
Varias personas se congregan en varias zonas de las inmediaciones de un edificio derruido tras los efectos de dos terremotos que han afectado a Venezuela.
Maxwell Briceño
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Personas caminan entre los escombros.
Un hombre y varias personas más caminan por las calles de Caracas después de dos terremotos que han dejado al país devastado, con decenas de muertos —a espera de que aumente la cifra— y cientos de heridos.
Maxwell Briceño