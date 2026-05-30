El jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con un alto mando del ejército cubano en plena presión contra el régimen

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, durante el encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Redes Sociales

Las claves

Las claves Generado con IA El jefe del Comando Sur de EE.UU., Francis L. Donovan, se reunió con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en la base naval de Guantánamo. Es el primer encuentro público en décadas entre altos mandos militares de ambos países, en un contexto de creciente tensión política. Durante la reunión se abordaron temas de seguridad operativa, protección del personal y la preparación de la base militar estadounidense. El encuentro ocurre mientras EE.UU. intensifica la presión sobre Cuba, incluyendo un bloqueo energético y movimientos militares en el Caribe.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, ha mantenido este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.



La reunión, que ha sido desvelada por el Pentágono a través de sus redes sociales y ha sido confirmada posteriormente por La Habana, se ha producido en plena tensión de Estados Unidos contra el régimen castrista: la Administración Trump lleva meses ahogando la isla mediante un bloqueo energético, mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en reiteradas ocasiones con "tomar el control" de Cuba por la fuerza, asegurando que "está a punto de caer".

Se trata del primer encuentro en décadas entre un jefe del Comando Sur y representantes militares cubanos, al menos de manera pública.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales han mantenido "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa", en el que se han abordado temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indica la nota. Donovan ha realizado además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan personally inspected all aspects of Naval Station Guantanamo Bay’s security posture, leading a comprehensive perimeter security assessment and discussing force protection, operational readiness, and measures to ensure the safety and… pic.twitter.com/8NahSyZs3W — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) ha expresado en un escueto comunicado que el encuentro ha tenido lugar "por acuerdo de ambas partes".

Además, ha señalado que "ambas delegaciones valoran de manera positiva el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de EEUU en Guantánamo (extremo este de Cuba).

Estados Unidos ha aumentado recientemente la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas. El último movimiento ha sido la llegada al Caribe del portaaviones USS Nimitz acompañado de su grupo de ataque: el ala aérea CVW-17, el destructor USS Gridley y el petrolero USNS Patuxent.



Las relaciones entre Washington y La Habana se tensionaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.