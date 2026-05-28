La venganza de Trump: ordena a su Administración investigar a la escritora que lo denunció por una agresión sexual

La escritora E. Jean Carroll sale del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la escritora E. Jean Carroll por posible perjurio durante los litigios contra Donald Trump. La investigación se centra en una declaración jurada de 2022 donde Carroll negó recibir apoyo económico externo para su defensa legal. Posteriormente se reveló que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, financió parte de los costes legales de Carroll a través de una ONG. Carroll ganó dos demandas civiles contra Trump por abuso sexual y difamación, obteniendo indemnizaciones millonarias tras juicios federales.

El Departamento de Justicia de EEUU ha iniciado una investigación formal sobre la escritora E. Jean Carroll, quien previamente ganó dos demandas civiles contra Donald Trump por agresión sexual y difamación.

Según fuentes cercanas al proceso, las autoridades federales indagan si Carroll, de 82 años, incurrió en perjurio durante los litigios.

La investigación, liderada por la fiscalía federal en Chicago, se centra en una declaración jurada de 2022.

El litigio e investigación no necesariamente resultará en la presentación de cargos contra Carroll.

En dicha comparecencia jurada, la escritora aseguró que no recibía financiamiento externo para cubrir sus costes legales.

Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y conocido detractor de Trump, aportó fondos a través de una organización sin fines de lucro con sede en Chicago para sufragar parte de los gastos del proceso.

Ante la revelación del apoyo financiero de Hoffman, la defensa de Carroll notificó en 2023 a los abogados de Trump que la escritora "había recordado" que su equipo legal obtuvo fondos adicionales de una ONG.

Tres décadas de conflicto

El prolongado enfrentamiento legal entre Carroll y Donald Trump se remonta a los hechos ocurridos a mediados de la década de 1990.

Según la denuncia de la escritora, el exmandatario la asaltó sexualmente en el probador de los lujosos almacenes Bergdorf Goodman en Nueva York, un episodio que Carroll mantuvo en secreto durante décadas hasta que lo relató en un libro en 2019.

La respuesta pública de Trump, quien la tildó de mentirosa y aseguró que "no era su tipo", motivó una primera demanda por difamación.

Tras un cambio en la legislación de Nueva York que abrió una ventana temporal para juzgar delitos sexuales prescritos, Carroll interpuso un segundo litigio por abuso.

Ambas batallas legales culminaron en rotundas victorias para la autora ante jurados federales. El primer tribunal la respaldó con 5 millones de dólares tras determinar que Trump era responsable de abuso sexual y difamación posterior.

Poco después, un segundo juicio elevó la factura del expresidente en otros 83 millones de dólares debido al daño reputacional continuado, un histórico historial judicial que la defensa de Trump intenta ahora anular ante la Corte Suprema.

Aunque el juez del caso civil determinó que el origen del dinero no alteraba el fondo de las acusaciones de agresión, sí admitió que la contradicción en la declaración jurada podía afectar la credibilidad de la demandante.

Por su parte, la defensa de Carroll ha evitado hacer declaraciones sobre esta pesquisa federal, de la cual la cadena CNN adelantó los primeros detalles.

Este movimiento del Departamento de Justicia se alinea con la estrategia de la administración de priorizar investigaciones contra figuras consideradas antagonistas del mandatario.