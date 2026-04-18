GAESA, la red de empresas que oculta la fortuna de los Castro mientras Cuba se enfrenta a la escasez y a los apagones

La opacidad y concentración del poder en GAESA favorecen los intereses de la élite castrista, con menos de 15 personas en su núcleo y operaciones en el extranjero y paraísos fiscales.

El holding militar maneja casi la mitad del PIB cubano, controlando sectores clave como el turismo, la distribución de divisas y el Banco Financiero Internacional.

Mientras Cuba sufre apagones, escasez de alimentos y crisis humanitaria, la fortuna de GAESA permanece oculta y fuera del control del Parlamento y del propio Estado.

GAESA, conglomerado controlado por el Ejército cubano, gestiona activos valorados en 18.000 millones de dólares, superando las reservas de países como Grecia o Costa Rica.

Las cuentas secretas de GAESA, el conglomerado empresarial gestionado por el Ejército cubano, vuelven a llamar la atención de los medios. La BBC detalló este martes los hallazgos más relevantes de la investigación liderada recientemente desde el Miami Herald.

Según esos informes, el valor en libros del holding militar alcanza los 18.000 millones de dólares. La mayor parte, 14.000, depositados en bancos. Es más que las reservas de divisas de Costa Rica, Grecia o Finlandia.

Estos datos salen a la luz en medio de la peor crisis del país en décadas. Cuando el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca, revirtió todas las medidas que su predecesor, Joe Biden, aplicó para aliviar un poco la situación de la isla. Apretó la soga para ahogar al régimen castrista.

Pero el Gobierno cubano se mantiene. Mientras, la situación del pueblo es insostenible: se suceden los apagones, falta comida en los supermercados y el combustible no llega ni para poner en marcha los generadores de emergencia de los hospitales.

Según el último Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage, Cuba aparece en el puesto 175 de 184 países. En términos de PIB se sitúa en la mitad de la tabla, pero su economía ha descendido un 10% desde 2019.

En 2024 UNICEF incluyó por primera vez a Cuba en su informe global sobre privación nutricional infantil. Alrededor del 9% de los niños sufren pobreza alimentaria grave. El bloqueo y la corrupción han empeorado estos datos.

En marzo pasado, una flotilla de ayuda humanitaria se atrevió a desafiar el bloqueo estadounidense para llevar ayuda a la isla. Una treintena de activistas de 11 países navegaron durante cinco días desde la costa de Yucatán para llevar 30 toneladas de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad.

El bloqueo ordenado por Trump ha llevado a la isla a una crisis humanitaria sin precedentes. También lo es que los propios cubanos culpan a su Gobierno por décadas de corrupción.

La economía cubana

La exportación de azúcar fue el pilar de la economía cubana hasta los años 80 o 90 del siglo XX. El país es uno de los mayores productores mundiales de níquel y cobalto, esenciales en la fabricación de baterías.

A pesar de la crítica situación interna, su industria farmacéutica está desarrollada. Cuba exporta componentes esenciales para medicinas y vacunas.

Sin embargo, en los últimos 30 años, el turismo se ha convertido en el principal motor de la economía y la mayor fuente de captación de divisas del país. Se estima que casi la mitad del PIB procede de esta actividad.

El coloso empresarial

Toda la capacidad de generación de divisas de Cuba pasa por unas únicas manos: El Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA). Fundado en 1995 como holding de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Tras la caída de la URSS, Cuba había perdido el apoyo de su principal aliado y se encontraba ante un serio problema de abastecimiento. Raúl Castro, hermano del dictador Fidel, creó el consorcio de empresas al amparo del Ejército para controlar las fuentes de suministro.

Al frente, situó a un hombre de su máxima confianza: su yerno, el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Inicialmente se ocupó de los suministros militares. Más tarde, ante el auge del negocio turístico, los líderes castristas extendieron sus tentáculos hacia la mayor fuente de divisas del país.

López-Calleja destacó como un gestor eficaz. Bajo su mandato, la red extendió sus dominios a otros sectores económicos: el puerto de Mariel, industrias mineras y, finalmente, CIMEX, la mayor red de gasolineras y comercios del país.

Fue una adquisición clave: las tiendas oficiales cuentan con el mejor abastecimiento, pero en ellas solo se puede pagar en dólares. Los cubanos tienen que recibir divisas de sus familiares emigrados a Miami o a España para poder comprar. Es otra forma sencilla de arrastrar dólares a la isla.

Se estima que, en la actualidad, casi la mitad de la economía cubana está en manos del holding militar. Con una peculiaridad: por ley, se gestiona al margen del parlamento. El Gobierno o el Partido carecen del control sobre la compañía.

De hecho, ni siquiera conocen los detalles de sus cuentas. Según BBC Mundo, la excontroladora general de Cuba, Gladys Bejerano, fue cesada en 2024 tras 14 años en el cargo por admitir durante una entrevista con EFE que el Estado no tenía jurisdicción para auditar a GAESA.

También controla el Banco Financiero Internacional, la única entidad que opera con divisas en el país. De esta forma, están en sus manos casi todos los negocios que manejan divisas en el país y el banco que opera en el extranjero.

Los verdaderos dueños de GAESA

La opacidad de la estructura empresarial hace muy difícil identificar quién ostenta el poder. Tras la muerte del yerno de Raúl Castro, el gobierno del grupo pasó a la general de división Ania Guillermina Lastra, persona de la máxima confianza del clan Castro.

Según investigadores del exilio cubano, el poder se concentra en un selecto grupo de menos de 15 personas. Todas ellas forman parte del estrecho círculo del castrismo.

El conglomerado opera diversas empresas en el exterior. Entre ellas, algunas situadas en Panamá. No se descarta que una buena parte del capital registrado en bancos esté depositado en Rusia, China o paraísos fiscales.

Poco después de la captura de Maduro, Trump anunció que volvía su mirada hacia Cuba y ordenó el bloqueo de petróleo. Entonces, se habló de conversaciones secretas entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la élite castrista. La guerra de Irán aplazó las negociaciones.

Entre los posibles interlocutores cubanos, se barajó el nombre de Raúl Rodríguez Castro, 'Raulito', alias 'El Cangrejo', nieto de Raúl e hijo del general Rodríguez López-Calleja, exdirigente de GAESA. También se habló de Mariela Castro Espín, de su hermano Alejandro y de Óscar Pérez-Oliva.

El día que EEUU decida acometer el asalto a la isla, Trump y Rubio deberán contar con los fondos del holding para rebajar la factura de la reconstrucción. Tanto 'Raulito el Cangrejo', como los familiares más cercanos son las personas indicadas para facilitarle el acceso a la llave de la caja.