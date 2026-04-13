Díaz-Canel advierte a EEUU ante una posible invasión de Cuba: "Habría combates. Si tenemos que morir, lo haremos"

Miguel Díaz-Canel, en un encuentro con fieles a la revolución cubana, en La Habana. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Díaz-Canel advierte que los cubanos lucharían y morirían por defender la isla ante una posible invasión de Estados Unidos. El presidente cubano rechaza cualquier justificación para una intervención militar o un cambio de gobierno promovido por Washington. Díaz-Canel responsabiliza a las sanciones y la interrupción del suministro de petróleo por parte de Venezuela, tras acciones de EEUU, del agravamiento de la crisis energética en Cuba. El mandatario descarta dimitir y sostiene que renunciar no está en su vocabulario, pese a las presiones internacionales y la difícil situación del país.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado en una entrevista con la cadena estadounidense NBC emitida este domingo que los cubanos "morirían" por defender la isla de una eventual invasión de Estados Unidos.

Durante esta conversación mantenida por el dirigente cubano con el programa Meet the Press, sostuvo que Washington no tiene una justificación válida para lanzar un ataque militar ni para intentar un cambio de gobierno en la isla.

También señaló que una intervención tendría altos costos y afectaría la seguridad regional, ya que asegura que los cubanos no se quedarían de brazos cruzados.

El dirigente cubano se mostró contundente en su idea, rechazando cualquier intervención estadounidense y advirtió de que "están dispuestos a luchar" por el régimen cubano.

"Si una invasión militar sucede, habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: "Morir por la patria es vivir".

NBC emitió este domingo la entrevista completa, la primera del presidente cubano con una cadena estadounidense, aunque el pasado jueves ya publicó un avance de la conversación, grabada en La Habana mediante un traductor, en la que Díaz-Canel descartaba dimitir pese a las presiones de la Administración del líder estadounidense, Donald Trump.

Además, transmitió que EEUU no tiene "ninguna razón" para iniciar una operación contra Cuba ni contra él, con la intención de deponerlo, al igual que hizo en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Crisis energética

El mandatario cubano también responsabilizó del agravamiento de la crisis energética en la isla al endurecimiento de las sanciones y a la reducción en el suministro de petróleo, factores que afectan directamente al sistema sanitario, el transporte y la producción.

Actualmente, el país solo genera alrededor del 40% del combustible que consume y dejó de recibir envíos desde Venezuela después de que Estados Unidos, en enero, interviniera en ese país y detuviera al presidente venezolano para trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Tras la operación realizada en enero para capturar a Maduro en Caracas, Trump impuso un bloqueo energético a Cuba, agravando la crisis energética y social que vive la isla desde hace años.

El propio Trump, aseguró que el régimen cubano "está acabado" tras el bloqueo. Pese a que no llegó a negar la posibilidad de una incursión militar de primeras, posteriormente admitió que pretendía alcanzar una "solución amistosa".

Descarta dimitir

Durante la entrevista, Díaz-Canel negó la posibilidad de que deje el cargo, abriendo paso a un cambio de régimen en Cuba, donde el Partido Comunista gobierna desde el inicio de la Revolución Cubana.

NBC's Kristen Welker: Would you step down if the US demanded it to "save Cuba"?



Cuban President Miguel Díaz-Canel: Is that question from you or the State Department? We are not subjects to the designs of the US.



Western media audacity needs to be studied. Imagine asking Trump… pic.twitter.com/9Ng1M25A2N — Chay Bowes (@BowesChay) April 10, 2026

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", declaró el mandatario cubano, quien se mostró molesto por la pregunta de la entrevistadora, Kristen Welker, y le replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si esta era una orden del Departamento de Estado.

Al respecto de un posible ataque estadounidense, la Casa Blanca desestimó recientemente que la isla fuera literalmente “la siguiente” en ser atacada por EEUU en un contexto de fuerte tensión.

Al ser consultada durante una rueda con periodistas en Washington, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt matizó recientes comentarios de Trump en el sentido de que “Cuba es la siguiente”.

Aclaró que el mensaje simplemente indica que el gobierno de la isla “está destinado a caer” sin la necesidad de una intervención externa.

El “país es muy débil”, declaró Leavitt. “Se encuentran en una posición muy frágil en el plano económico y, obviamente, en el financiero. El pueblo cubano está harto de su gobierno, lo cual es normal, y es cómo debería estarlo”.