Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa tras más de una década en el cargo

Vladimir Padrino y Delcy Rodríguez, en una imagen de archivo. Captura de Telesur

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez ha destituido a Vladimir Padrino como ministro de Defensa de Venezuela tras más de 11 años en el cargo. El general Gustavo González López será el nuevo ministro de Defensa y asumió el mando de la Guardia Presidencial tras la captura de Maduro. Rodríguez agradeció públicamente a Padrino López por su entrega y lealtad, asegurando que asumirá nuevas responsabilidades en el futuro. El poder en Venezuela está actualmente en manos de Delcy Rodríguez, respaldada por la Administración Trump y figuras clave como Diosdado Cabello.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que ha cesado a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, cargo que ha ocupado durante más de 11 años.

El recambio de Padrino López será el general Gustavo González López, que asumió el mando de la Guardia Presidencial de Venezuela cinco días después de la captura de Maduro.

"Agradecemos al G/J (general en jefe, n. del r.) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Estamos seguros de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán confiadas", ha escrito Delcy Rodríguez en Telegram.

Tras la capura de Maduro, el poder en Venezuela lo ostenta Delcy Rodríguez, tutelada por la Administración Trump, y apoyada en quienes conservan aún la capacidad real de ejercer control coercitivo sobre el Estado en Venezuela: Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y el hasta hoy ministro de Defensa Vladimir Padrino.

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