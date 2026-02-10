Venezuela se consolida como el país más corrupto solo por detrás de Somalia y Sudán del Sur: España pierde tres puestos

Las claves nuevo Generado con IA Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, solo superada por Somalia y Sudán del Sur. El informe señala que la corrupción en Venezuela es sistémica y se manifiesta en todos los niveles, con especial mención al uso indebido de empresas estatales como PDVSA. España cae tres posiciones respecto al año anterior y se ubica en el puesto 49 del ranking global, igual que Chipre y Fiyi. Nicaragua es el otro país latinoamericano entre los diez últimos puestos, mientras que Uruguay, Chile y Costa Rica destacan con los mejores índices de la región.

La organización Transparency International (TI), con sede en Berlín, presentó este martes la 31ª edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que mide la corrupción en el sector público. En su reporte anual asignó a Venezuela una puntuación de 10 puntos sobre 100, la tercera peor y sólo superada por Somalia y Sudán del Sur.

Este índice determina una calificación en una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción) y clasifica 182 países y territorios a través de datos obtenidos de 13 fuentes expertas independientes.

España, por otro lado, se sitúa en la posición 49 del ranking global del IPC, descendiendo tres posiciones con respecto al año anterior. Ocupa la misma posición que Chipre y Fiyi, una por encima de Italia y dos puestos por debajo de Portugal.

La puntuación de Venezuela es inferior al promedio de América, de 42 puntos sobre 100, y también al de los países con "regímenes no democráticos" que obtienen una puntuación media de 32.

El reporte identificó al país suramericano como una de las "autocracias plenas" del mundo, donde "la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles".

"En Venezuela, los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA", se recoge en el documento.

Según el texto, la petrolera venezolana "ha perdido más de diez mil millones de dólares por un esquema de cambio de divisas y un programa de criptomonedas". Venezuela se encuentra en un grupo de países con "descensos sostenidos" en el ranking desde 2012, un conjunto que incluye a otros países como Siria, Hungría y Sudán del Sur.

"A pesar de los diferentes contextos, estos países muestran una erosión estructural y a largo plazo de los sistemas de integridad impulsada por el retroceso democrático, el debilitamiento institucional o las arraigadas redes de clientelismo", señaló el texto.

El reporte destacó que los países con índices inferiores a 25 "son en su mayoría países afectados por conflictos y con altos niveles de represión". El otro país americano ubicado entre las últimas diez posiciones es Nicaragua, con 14 puntos, y cinco posiciones por encima de Venezuela.

Por el contrario, el ranking del IPC lo lideran Dinamarca, con 89 puntos; Finlandia con 88; y Singapur con 84. Los países latinoamericanos con mejores índices fueron Uruguay (63 puntos), Chile (63) y Costa Rica (56).