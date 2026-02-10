El presidente del Parlamento de Venezuela asegura que no se celebrarán elecciones "en un periodo inmediato"

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que no se celebrarán elecciones en el país en un periodo inmediato. Rodríguez aseguró que cuando se convoquen elecciones, será bajo un cronograma que garantice la transparencia y garantías para todas las partes. Negó las acusaciones de fraude en las elecciones donde Nicolás Maduro fue declarado ganador, defendiendo la legalidad del proceso. Las declaraciones de Rodríguez responden a las demandas internacionales y a la oposición venezolana, que reclama comicios transparentes en el corto plazo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que no se contempla que se celebren elecciones en el país sudamericano próximamente, pese a las voces internacionales que reclaman que los ciudadanos venezolanos acudan a las urnas.

En un contexto de gran incertidumbre en el país, el medio estadounidense Newsmax, cercano a la órbita ideológica de Donald Trump, se ha desplazado hasta Venezuela para recabar información sobre las últimas novedades y recabar su valoración sobre la situación actual del país.

Uno de los rostros visibles del chavismo, se ha mostrado contundente sobre la posibilidad de que se celebren comicios próximamente. "Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato".

Además, ha expresado que cuando se celebre, será con todas las garantías: “Trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, tanto a ganadores como perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por ambas partes".

El hermano de la actual presidenta, Delcy Rodríguez, ha explicado la ausencia de una fecha definida para celebrar comicios indicando que “lo que hemos acordado y el principal objetivo es que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos”.

A su vez, Rodríguez ha negado las acusaciones que apuntan a que hubo ilegalidades en los comicios donde Nicolás Maduro se declaró ganador, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional.

Ha insistido en la legalidad de las elecciones de 2024 y del triunfo de Nicolás Maduro, a pesar de los reportes de la oposición y de que la oposición encabezada por Edmundo González, mostró las actas al mundo, en las que se apuntaba a una victoria opositora.

"En Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un cronograma muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución venezolana", asegura a la vez que niega las acusaciones de fraude.

Durante la entrevista, también se ha referido a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante el mes de enero. Asegura que “el país ha sido increíblemente maduro” frente al “evento traumático” que, asegura, ha supuesto la operación militar estadounidense.

Las declaraciones de Jorge Rodríguez también funcionan como una respuesta directa a la líder opositora María Corina Machado, que aseguró que considera posible la celebración de elecciones “transparentes” en el país caribeño en un plazo de nueve o diez meses.