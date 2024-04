Milei saca pecho de sus logros económicos: 'Es el primer trimestre con superávit fiscal desde 2008'

Con respecto a la recuperación, el líder ultraderechista confirmó que vendrá de la mano de la minería, los hidrocarburos y la agricultura, de la recomposición de los salarios reales y de la inversión privada. Mientras tanto, advirtió: "Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia".

La resistencia

Para Milei, el presente de Argentina está inundado por el optimismo y la esperanza. Para muchos otros actores, en cambio, la situación es caótica y viene lo peor. Así lo reflejan los miles de estudiantes que se preparan para manifestarse esta tarde afuera del Congreso Nacional. El recorte fiscal que está llevando el Gobierno, alegan, puede producir el cierre definitivo del sistema universitario nacional.

El reclamo empezó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más emblemática del país, y poco después se sumaron más de 70 establecimientos educacionales. El eslogan que conducirá a la protesta es "Desfinanciamiento no, educación pública y gratuita sí". También se integró la Confederación General del Trabajo (CGT), organización que ya había confirmado una marcha masiva para el 9 de mayo y la paralización de sus actividades.

En paralelo, Milei continúa su disputa con la prensa, la cual a su parecer está cooptada por la 'casta' que él busca erradicar. El reconocido periodista argentino, Jorge Lanata, lo denunció penalmente el jueves pasado por un delito de 'injuria', tras un tuit en el que el presidente lo insulta abiertamente e insinúa que recibe dinero por lo que opina. Lanata, además de su acción judicial, solicitó el respaldo de los periodistas: "En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo".