Fernández de Kirchner responde con una peineta a los abucheos contra ella en la investidura de Milei

La vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a su llegada al Congreso de la Nación dejó un gesto que ha marcado su papel en la investidura del nuevo presidente, Javier Milei. A su llegada al edificio ha sido increpada por los seguidores de Milei, a lo que Fernández les ha dedicado una peineta. A pesar de que la exvicepresidenta ya se encontraba oculta de los ojos del público, las cámaras del canal TN han conseguido captarlo.

Precisamente, ha sido Fernández la encargada de inaugurar la Asamblea Legislativa para celebrar la investidura del nuevo presidente argentino. Sin embargo, su intervención ha quedado eclipsada con su desagradable gesto.

Javier Milei ha jurado su cargo este domingo como presidente de Argentina, pronunciando su discurso de investidura directamente frente a la ciudadanía, rompiendo la tradición de hacerlo frente a los legisladores. Milei, junto con la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel, han jurado su lealtad al Estado y a la Constitución frente a sus predecesores, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner se despide haciendo una peineta pic.twitter.com/p5JcKrey86 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) December 10, 2023

Milei ha pronunciado su discurso directamente a sus seguidores desde las escalinatas del Congreso, como gesto de menosprecio hacia la "casta política". El liberal ha anunciado que aplicará un "duro ajuste" y que habrá "estanflación" durante varios meses, pero ha prometido que este será el "último mal trago" antes de la "reconstrucción" del país.

"Lamentablemente, tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al 'shock'", ha aseverado Milei al hablar a una multitud a las puertas del palacio del Congreso argentino tras tomar posesión.

[La primera polémica del Gobierno Milei será en su investidura: se dirigirá a la calle y no al Parlamento]

"Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos dos años", ha señalado.

Milei ha asegurado que la "herencia" que deja el kirchnerismo es la peor que haya recibido nunca un gobierno argentino, con déficit financiero y fiscal equivalente al 17% del PIB, inflación que crece a una tasa anual del 300 %, actividad económica paralizada, una tasa de pobreza del 45 % y un índice de indigencia cercano al 10 %.

Sigue los temas que te interesan