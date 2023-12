Javier Milei inaugura su presidencia anunciando un "ajuste de shock" en la economía: "No hay plata"

El nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, ha anunciado este domingo que aplicará un "ajuste de shock" en las cuentas del Estado y anticipó que el resultado de ello "será duro" para los argentinos.

"No hay solución alternativa posible al ajuste y tampoco un lugar distinto al shock", repitió cuatro veces el flamante mandatario al hablar a la multitud que se congregó en la plaza del Congreso para asistir a la ceremonia de investidura.

Los manifestantes reaccionaron a los anuncios de recorte de las cuentas públicas gritando "¡Motosierra!, motosierra, motosierra!" -en referencia al 'plan motosierra' de poda de presupuesto-, "¡Javier querido, el pueblo está contigo!" y "Sí se puede, sí se puede!".

Seguidores de Milei frente a la Asamblea argentina

En un discurso leído, no improvisado, y con datos técnicos de la crisis económica, Milei avisó de que "la solución implica un ajuste fiscal de 5% del PIB" pero aseguró que las consecuencias "recaerán casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".

El recorte de las cuentas públicas, agregó, "implica que habrá estanflación" (es decir una mezcla de freno en la economía y subida del IPC) y reconoció que "sabemos que será duro" para la población pero se ilusionó con que "habrá luz al final del túnel".

"Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", afirmó. Y repitió su frase de campaña electoral: "Hoy comienza una nueva era en Argentina. Damos por terminada una larga y triste historia de declive. Comienza la reconstrucción".

Milei juró al mediodía (tarde en España) el cargo de presidente de Argentina ante la asamblea legislativa, mientras en el hemiciclo los asistentes coreaban "Libertad, libertad" y "¡Argentina!, ¡Argentina!".

Junto a las firmas en el libro de honor del Congreso de la Nación, el nuevo presidente escribió la arenga típica de sus discursos, "¡Viva la Libertad, carajo!". Y su vicepresidente, Victoria Villarruel, escribió "¡Todo por Argentina!, Victoria".

"Basta de impuestos"

En la plaza frente al congreso, miles de simpatizantes se congregaron para seguir la investidura y alentar al nuevo presidente. "¡Viva la Libertad, carajo!" era el grito que más se escuchaba entre los manifestantes, contentos en medio de un clima festivo.

También se oían exclamaciones de alegría como "¡Aguante, Milei!", "¡Ahora somos libres!" entre los asistentes, algunos con camisetas con la cara estampada del nuevo mandatario o la foto de una motosierra, un elemento emblema de la campaña de La Libertad Avanza.

Otra camiseta sobresaliente ha sido la albiceleste de la selección argentina de fútbol, ganadora del Mundial 2022, con la leyenda "No hay plata". Esa es la consigna principal que viene repitiendo Milei para anticipar su 'plan motosierra' de poda del Estado y el gasto público.

La plaza del Congreso durante la investidura de Milei Reuters

Un manifestante concurrió disfrazado de "El Zorro Liberal", vestido igual que en la serie "El Zorro" protagonizada por el actor Guy Williams. "Es la primera vez que vengo a ver un presidente, porque es realmente lo que siempre quisimos. Basta de impuestos", exclamó.

Promesas y hechos

Argentina ha arrancado un experimento político inédito conducido por un presidente que se autodenomina "anarcocapitalista libertario", de la escuela del estadounidense Murray Rothbard. El único antecedente parecido en los últimos tiempos ha sido el de la primera ministra británica Liz Truss, en 2022.

Milei viene aplicando el refrán "donde dije digo, digo Diego" desde que ganó las presidenciales. Por ejemplo, sus ataques a la "casta política" se han transformado en pactos con la misma. En especial con el expresidente de derechas y magnate, Mauricio Macri (2015-2019).

En un volantazo al pragmatismo, el nuevo presidente colocó de ministros en su gobierno a socios políticos de Macri: el exbinomio de candidatos oponentes suyos en las presidenciales, Patricia Bullrich y Luis Petri, asumieron las carteras de Seguridad y de Defensa, respectivamente.

Paseo inaugural de Milei y Villarruel tras jurar su cargos Reuters

Además, nombró al financista Luis "Toto" Caputo, que había sido ministro de Finanzas de Macri, al frente del Ministerio de Economía, cargo considerado la "silla eléctrica" por los desafíos que afronta Argentina, desde la inflación desbocada al 150% anual; la pobreza, 44%; y la deuda pública impagable.

También ha resucitado políticamente a miembros del clan Ménem, familiares del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), peronista en lo político y ultraneoliberal en economía. Martín Ménem ocupa la presidencia del congreso de Diputados y Eduardo Ménem es su asesor.

La promesa de Milei de abolir el peso como moneda nacional y reemplazarlo por el dólar estadounidense ha quedado archivada de momento. Porque en las reservas no hay dólares ni el país tampoco los consigue en el mercado mundial para imitar la dolarización que realizaron Ecuador y Panamá.

Otra promesa incumplida es la eliminación del Banco Central (equivalente al Banco de España). Hasta días atrás la Oficina del presidente posteaba mensajes en las redes sociales asegurando que "ante los falsos rumores difundidos" se aclara que el cierre "no es un asunto negociable".

Sin embargo, Santiago Bausili, presidente de esa entidad colocado por el propio Milei, salió a afirmar el viernes todo lo contrario. "No cierra el Banco Central –sostuvo- mientras yo esté ahí, no cierra". Y agregó que "simbólicamente se cierra, se va a trabajar en que no haya más emisión monetaria".

Abrazo entre Zelenski y Milei antes del discurso inaugural Reuters

A la tarde de este domingo, Milei recibía en la Casa Rosada a las delegaciones extranjeras: el Rey Felipe VI de España, el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el mandatario de Armenia, Vahagn Jachaturián. Más cuatro presidentes de países latinoamericanos: el uruguayo Luis Lacalle Pou; el paraguayo Santiago Peña; el chileno Gabriel Boric; y el ecuatoriano Daniel Novoa.

Luego tomará juramento a los nueve ministros que lo acompañarán en la gestión, tras haber reducido a la mitad las 18 carteras que componían el Poder Ejecutivo, como parte de su plan de reducción del Estado.

