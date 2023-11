Fátima Flórez, la imitadora de Cristina Kirchner que ha conquistado a Milei antes de las elecciones

"Yo eyaculo una vez cada tres meses". Así de suelto de cuerpo confesó Javier Milei -el representante de la ultraderecha argentina y uno de los dos candidatos a las presidenciales del 19 de noviembre- que practica sexo tántrico. A lo largo de los últimos años, el político ha ido ventilando información comprometida en varios programas de televisión. Como la vez en la que dijo: "Tengo 47 años y participé de varios tríos sexuales; en el 90% de las veces fueron dos mujeres conmigo".

En su momento, los panelistas se partieron de la risa escuchando esas intimidades. Lejos de asustarse, el invitado no se cortó ni un pelo y avanzó con su clase maestra. "Al no eyacular le das contención a tu pareja", explicó. Posteriormente, reveló que su debut sexual fue "a los 13 años con una chica profesional; fui solo en autobús hasta el sauna". Asimismo, el político, de 52 años, desveló que el sexo tradicional antes le parecía espantoso, pero que a los 37 años se inició en el sexo tántrico, que "es como el yoga sexual; experimentas placer a partir del placer de la otra persona", detalló.

Entre 2017 y 2020, las aventuras de alcoba de Milei, que por entonces sólo era economista y se dedicaba a desfilar por los diferentes platós, disparaban la audiencia. En 2021, sin embargo, se lanzó a la arena política y conquistó un escaño en el Congreso de los Diputados. Desde entonces ha optado por no hablar más del asunto. Ahora que es candidato a presidente de Argentina con su partido La Libertad Avanza (LLA) y cuenta con opciones de imponerse en el balotaje (o segunda vuelta electoral) frente a su contrincante, el peronista Sergio Massa, Milei trata de mantener un perfil bajo. No obstante, no ha pasado desapercibido que, el que se define como liberal libertario, tiene una nueva pareja sentimental. Y no es precisamente una desconocida para la sociedad argentina.

Se trata de María Eugenia Flórez, de 42 años, una popular actriz conocida por su nombre artístico, Fátima Flórez, además de por las excelentes imitaciones que hace de la vicepresidenta y ex presidenta argentina (2007-2015), la peronista Cristina Fernández de Kirchner. "Todo se dio natural y de a poco. No me llamó de un día para el otro. En ese momento, yo estaba en Uruguay y empezamos a escribirnos. Hubo una conexión distinta y conectamos", ha revelado ella. Milei y Flórez se conocieron en el programa más visto de la televisión argentina Almorzando con Mirta Legrand, en el que participaron como invitados.

"Estoy muy feliz. Conocí a una persona increíble. Es cariñoso, súper inteligente, tenemos unas charlas increíbles, una conexión espiritual superlativa... Estamos muy felices", ha señalado la actriz. Por su parte, Milei no se ha ahorrado elogios para su novia. "Es una mujer maravillosa, de una inteligencia nada convencional. Tiene esa chispa de velocidad que es fenomenal y un sentido del humor fantástico. ¡Y una belleza!", prodigó. Además, Milei se atrevió a decir que si llega a la Presidencia, Flórez iba a ser "una gran primera dama".

Hoy por hoy, Milei vive solo en un chalet de una urbanización de lujo en las afueras de Buenos Aires. Hace años dejó un piso en la ciudad y se mudó allí para convivir con sus cinco perros, a los que llama "mis hijos de cuatro patas". Son mastines ingleses -de 90 kilos cada uno- que llevan por nombres Conan –clonado del perro original, también llamado Conan-, Milton, Murray, Robert y Lucas.

En sintonía con su personalidad excéntrica, Milei bautizó a sus mascotas con los nombres de economistas de ideas ultraliberales y monetaristas a los que admira (Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas). El único que no entra en esta lógica es Conan, su primera mascota y padre de los demás, que lleva el nombre de Conan, el bárbaro, de la serie literaria de Robert E. Howard.

Los novios, de momento, no han dicho si piensan o no convivir. Y es que Milei siempre se ha mostrado contrario al matrimonio. "La regulación del matrimonio por parte del Estado es un elemento que empeora la calidad del vínculo", dijo. Y añadió que "es una institución anacrónica" y que "el concepto de hasta que la muerte los separe es de cuando la gente vivía 25 años, hoy vivimos 80 años".

Escándalos sexuales

Más allá de la sorpresa de este nuevo noviazgo, la intensa campaña electoral ha estado también salpicada por numerosos escándalos sexuales. Es el caso de Martín Insaurralde, jefe de gabinete del Gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, que fue fotografiado en un viaje secreto de placer a Marbella junto a una modelo. En las imágenes, se le veía navegando en un yate carísimo (de unos 12.000 euros al día) por el Mediterráneo. Eso, en un país con una inflación que supera el 100% anual, le costó la dimisión.

Algo similar le sucedió a Carlos Melconian, candidato a ministro de Economía de un eventual Gobierno del partido centroderechista Juntos por el Cambio, a quien grabaron conversaciones telefónicas de 2016, cuando era presidente del banco público Nación. En esas escuchas que han salido a la luz se le podía oír presionando a su secretaria para volver a tener sexo a cambio de convertirla en empleada fija.

El partido de Milei también se ha visto salpicado por escándalos sexuales. Juan Nápoli, candidato a senador y banquero del presidenciable, recibió una denuncia penal por supuesta extorsión a una mujer. Él admitió que tuvo una relación extramatrimonial con ella y se justificó de la siguiente manera: "Es una prostituta. Fue amante de un campeón de la Copa Mundial (de fútbol) y de un jugador de Copa Davis".

Por si fuera poco, las expresiones de homofobia campan a sus anchas en LLA. Ricardo Bussi, diputado e hijo del represor de la dictadura Antonio Bussi, soltó que los gays "son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos". A pesar de ello, aseguró uqe no debían recibir recibir ayuda estatal. "El que decide ser travesti, que se la banque solo", sentenció.

A Diana Mondino, diputada electa por LLA, un periodista gay le preguntó su opinión acerca del matrimonio igualitario y respondió: "Como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno, pero déjame exagerar; si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si a alguien le molesta que tengas piojos".

El propio Milei tuvo un patinazo durante una entrevista con Jaime Bayly, periodista nacido en Perú que ha confesado ser bisexual. Durante la entrevista, Bayly le preguntó a su invitado si tenía amigos gays, a lo que Milei contestó: "¿Qué me importa a mí tu elección sexual? Supongamos que querés estar con un elefante…bueno, si tenés el consentimiento del elefante, problema tuyo y del elefante".

