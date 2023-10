Milei destapa sus cartas en Argentina: "Si me eligen presidente 25 años, igualamos a EEUU"

Los cinco candidatos a la Presidencia de Argentina, que competirán en las elecciones generales del domingo 22 de octubre, participaron anoche en un debate electoral, transmitido por televisión a todo el país, y centraron la polémica en torno a la crisis económica y la alocada subida de precios, que roza el 124,4% de inflación anual.

"Explica a los argentinos, Massa, cómo siendo el peor ministro de Economía, hiciste todo mal, y ahora pretendes pasar a ser un buen Presidente", disparó Bullrich en uno de los primeros cruces fuertes del debate, que estuvo dividido en tres grandes temas: Economía, Educación y Derechos humanos.

Massa reaccionó con una respuesta insólita: "Tengo claro que los errores de este Gobierno lastimaron a la gente y por eso pido disculpas". "Me hice cargo de la crisis cuando muchos se metían debajo de la cama. Ahora viene una etapa nueva: mi Gobierno, no este Gobierno. Vamos a corregir errores y hacer cambios", prometió.

Contra todo pronóstico, Milei casi no mencionó su idea fuerza más célebre, la dolarización de la economía, un modelo monetario que sólo se aplica en Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Pero comentó vagamente que sería "el único modo de terminar con la inflación. La moneda argentina (el peso) es impresentable", aseguró.

"Soy economista liberal libertario y sé cómo hacer crecer la economía y sé cómo exterminar la inflación", aseveró. Y agregó: "Proponemos reformar el Estado, bajar el gasto público, desregular a fondo y privatizar las nefastas empresas públicas".

"Si me eligen presidente en 15 años podremos igualar a Italia y Francia, en 20 años a Alemania y en 25 a los Estados Unidos", exageró. "Se acabó la asistencia (social) esclavizante de darles el pescado. Nosotros le vamos a enseñar a pescar (a la gente), a construir la caña de pescar y si es posible que abran su empresa de pesca y sean libres".

Bregman atacó el endeudamiento de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que si el país llegó "al 60% de pobreza infantil fue por seguir las recetas del Fondo". "Nosotros advertimos que el acuerdo con el FMI era inflacionario, no hay salida si no desconocemos la deuda con el FMI".

El pilar educativo

Al abordar el tema de la educación, Milei ratificó su propuesta de acabar con el sistema público y gratuito para cambiar por uno de 'vouchers' (vales) educativos –como en Chile y Suecia- para que, dijo, "haya una competencia y mejore el sistema". "Consideramos la educación pública, que no es gratis y alguien la tiene que pagar. Ese subsidio tiene que ir a la demanda y no a la oferta", abundó.

Massa y Bullrich se mostraron en contra de esa idea, acusaron a Milei de querer "privatizar" la educación y subrayaron que el Estado debe garantizar "igualdad de oportunidades". "La educación es el mejor remedio contra la pobreza y el instrumento más importante de movilidad social ascendente", recalcó Massa.

La dirigente de izquierdas también cuestionó a Milei por promover 'vouchers' cuando ese sistema, señaló, "aumentó en Chile la desigualdad educativa" y expresó que "la educación no puede ser un negocio".

El Papa Francisco

La figura del Papa Francisco I también se coló durante el debate. Massa cuestionó a Milei por haber afirmado, tiempo atrás, que el Sumo Pontífice "es comunista" y "representante del demonio en la tierra".

El representante de la extrema derecha contestó que aquellas "afirmaciones fueron hechas cuando aún no estaba en política. Me equivoqué, no tengo problemas en decir que estoy arrepentido. Si el Papa quiere venir a Argentina, se lo respetará como jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica", aclaró.

Respecto a los derechos humanos, Massa llamó a los argentinos a cuidar "el legado de Memoria, Verdad y Justicia" sobre los crímenes perpetrados por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). En cambio, Milei opinó que en los años 70 "hubo una guerra, donde las fuerzas del Estado cometieron excesos y le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de (las guerrillas) Montoneros y ERP mataron gente y cometieron delitos de lesa humanidad".

Negó que él y sus seguidores de La Libertad Avanza sean "fachos, fascistas y nazis" y, si bien dijo que valora "la visión de Memoria, Verdad y Justicia", afirmó: "Empecemos por la verdad, no fueron 30.000 los desaparecidos" por la represión que ejerció la dictadura sino "8.753".

Bullrich, por su parte, negó haber ejercido la violencia política en la década de los años 70, cuando integró, según dijo, "una organización juvenil", en referencia a los Montoneros. Y en ese sentido aportó como ejemplos los casos de los ex presidentes de Sudáfrica, Nelson Mandela, y de Uruguay José "Pepe" Mujica.

Además, Bregman reivindicó su desempeño como abogada de víctimas de la represión militar y Schiaretti afirmó que los "derechos humanos son un patrimonio de todos los argentinos".

El debate

Contenidos y encorsetados por unas normas rígidas de intervención, polemizaron Javier Milei, 52 años, candidato en ascenso que se presenta por el ultraderechista La Libertad Avanza (LLA); Sergio Massa, actual ministro de Economía y presidenciable de la coalición oficialista y peronista Unión por la Patria (UxP) y Patricia Bullrich, 67 años, candidata de la coalición opositora de derecha Juntos por el Cambio, (JxC).

Los tres fueron los candidatos más votados en las elecciones primarias realizadas en agosto pasado, cuando el electorado se dividió virtualmente en tercios. Pues Milei obtuvo alrededor del 29% de votos, Massa, 28% y Bullrich, 27%, aunque también hubo una abstención récord del 30% que superó los datos de todos ellos.

Intervinieron también en el debate los dos presidenciables menos votados en las primarias: Juan Schiaretti, 74 años, candidato del peronista disidente Hacemos por Nuestro País (HNP); y Myriam Bregman, 51 años, candidata del trotskista Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U).

El lugar elegido para el debate fue el centro de convenciones de la universidad de la provincia de Santiago del Estero, situado a 1.049 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral organizó el evento y dispuso que los presidenciables tuvieran espacios de dos minutos para exponer y estableció que no pudieran agredirse verbalmente ni interrumpirse. El debate captó la atención del país, alcanzando una cuota de pantalla de 44 puntos.

Habrá un segundo debate electoral el próximo domingo 8 de octubre, en Buenos Aires. Todas las encuestas pronostican que Milei será el candidato más votado, pero no alcanzaría el porcentaje suficiente -45% o más de 10 puntos sobre el segundo- para ganar en la primera vuelta, por lo que habría una segunda vuelta el 19 de noviembre.

