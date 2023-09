Cada día 213 argentinos solicitan la nacionalidad española gracias a la 'Ley de Nietos' de Sánchez

Desde octubre de 2022, cuando el parlamento de España aprobó la Ley 20/2022, la Ley de Memoria Democrática (LMD) —conocida popularmente como Ley de Nietos e impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez—, miles de descendientes de españoles colapsan a diario los cinco consulados españoles que hay en Argentina y sus plataformas online para obtener la ciudadanía española.

La norma les reconoce el derecho a solicitar la nueva nacionalidad si son nietos o hijos de españoles que "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

En concreto, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de agosto de este 2023, tres de los consulados (los de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba) han recibido un total de 213 peticiones al día, según ha podido saber EL ESPAÑOL. Esto supone que cada hora 35 argentinos pidieron la nacionalidad española. Las cifras fueron tan altas que la demanda colapsó las páginas web durante varias semanas. A estos datos, además, habría que sumarle las peticiones presentadas en los consulados de las ciudades de Rosario y Bahía Blanca, que no ofrecen información al respecto.

Durante ese período, la oficina de Buenos Aires recibió la petición de 172.000 argentinos para reservar, vía web, un Identificador Único de Trámite (IDU), paso que sitúa a una persona en la lista de espera para obtener una cita consular y formalizar la petición. "Hasta el 31 de agosto, habilitamos 27.859 IDUs y ya hay 3.979 nuevos españoles plenamente documentados", precisa Fernando García Casas, titular del Consulado de España en Buenos Aires, en su conversación con EL ESPAÑOL.

Como el Consulado en Buenos Aires no daba abasto, este septiembre ha incorporado 23 nuevos funcionarios a la plantilla y ha ampliado el horario de atención de seis a 12 horas. "Ahora somos 92 personas en total y trabajamos de 8.00 horas a 20.00 horas; un horario muy amplio, por tanto", detalla García Casas. Y en Twitter detalla: "El nuevo horario ininterrumpido nos permitirá duplicar el número de citas diarias de nacionalidad".

De hecho, en lo que va de mes, el número de solicitudes se ha incrementado considerablemente en este consulado: 550 peticiones diarias, lo que significa que, por el momento, cada hora 45 argentinos solicitan ser españoles.

Argentina, la 5ª provincia gallega

En Argentina vive la mayor comunidad española fuera de las fronteras de España. Son 477.465 personas, entre las nacidas en España y los descendientes nacionalizados, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra está muy por encima de las comunidades afincadas en Francia (297.142) y Estados Unidos (192.766), segundo y tercero, respectivamente.

"Argentina es la quinta provincia gallega", bromea una funcionaria del Consulado de España en Buenos Aires, ya que, recuerda, la mayoría de los españoles proceden de Galicia. A principios del siglo XX vivían más de dos millones de españoles en el país sudamericano. Además de los emigrantes, que soñaban con convertirse en indianos, también desembarcaron aquí miles de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo.

La llamada España peregrina desembarcó aquí entre fines del siglo XIX y mediados del XX, cuando Argentina gozaba de una economía próspera y la clase media crecía sin parar. Pero en las últimas décadas el empobrecimiento socioeconómico y la decadencia general del país revirtieron aquella tendencia: hoy muchos argentinos sueñan con desandar los pasos de sus abuelos y volver a España.

Una oportunidad para los jóvenes

EL ESPAÑOL ha consultado a algunas de esas personas que se encuentran en la lista de espera para obtener una cita en el Consulado en Buenos Aires. Guadalupe Díaz Escobar (22 años) es analista fiscal y estudiante universitaria de administración de empresas. Nieta de andaluces y con el IDU 171.409, tiene claros los motivos de su petición. "Sacar la nacionalidad española es una prioridad, ya que me encantaría ir a vivir a España en el futuro. Allá hay más y mejores trabajos, y la calidad y estilo de vida son distintos", describe.

"Una vez me contactaron de Amazon España y me ofrecieron un empleo. Pero entonces no lo pude aceptar porque no tenía la nacionalidad española", lamenta la joven. En este sentido, considera que ser española "es una gran oportunidad para mí y para los jóvenes que como yo estamos terminando la universidad y buscamos un cambio y experimentar algo nuevo". "Es doloroso porque me crie en Argentina y me formé en su universidad prestigiosa, pública y gratuita; siempre tendré una deuda moral con este país", confiesa.

El caso de Federico Torres, de 41 años, es diferente. Bioquímico de carrera y nieto de un ibicenco, Torres explica que se encuentra en la lista de espera por si las moscas. Tiene el IDU 63.350. "Me anoté para tramitar la nacionalidad española porque puede ser útil tenerla y, además, conseguir la documentación es relativamente fácil. Obtuve todos los documentos por Internet, hasta la partida de nacimiento de mi abuelo, que fue el trámite más rápido".

No obstante, Torres revela que no se iría a vivir a España ni a ningún otro país de Europa, "pero llegado el caso de hacerlo, o si debo viajar, tener la nacionalidad y el pasaporte españoles facilitará un poco las cosas", reconoce. Torres está esperanzado con que "en octubre o noviembre me habiliten para sacar turno e iniciar el trámite, pero como no hay mucha información no se puede estimar mucho la fecha".

Para el ingeniero civil Julián Vallés, de 43 años y nieto de un aragonés, su decisión de solicitar la nacionalidad está relacionada con el momento que atraviesa Argentina. "La inestabilidad económica constante a lo largo de los años resulta desgastante y me hace pensar en emigrar. En los últimos años, esa idea me viene a la cabeza con cierta frecuencia, cada vez con más asiduidad", se sincera.

"Lo hago principalmente para que mis hijos tengan la posibilidad de emigrar en el futuro, cuando sean adultos. Y también para mí, tener esa misma posibilidad cuando ellos ya sean mayores y no dependan de mí", sostiene.

En 2007, con la ley de Memoria Histórica, hubo unos 60.000 argentinos que requirieron la nacionalidad española. Esta vez, Argentina casi triplica esa cifra, colocando al país a la cabeza de las naciones latinoamericanas en número de solicitudes. Le va a la zaga Cuba, en donde medios no oficiales han denunciado que unos gestores venden ilegalmente citas en el consulado a precio en metálico: entre 280 y 466 euros.

