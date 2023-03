El 'parto tour' de las rusas a Argentina: vacaciones para dar a luz y conseguir la nacionalidad

Argentina se conformó como Estado-Nación con el aluvión migratorio en el siglo XIX y la Constitución nacional, promulgada en 1853. Los constituyentes de entonces crearon la ley suprema para los escasos pobladores que había entonces -mayoría autóctonos - y llamaron a inmigrar aquí a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino”.

Y así fue cómo españoles e italianos encabezaron la ola migratoria a Buenos Aires y otros rincones del territorio argentino con la quimera de amasar fortuna en el octavo país más extenso del planeta. Hoy por hoy, Argentina es el país con más españoles fuera de la península –casi medio millón- porque los hijos y nietos de aquellos emigrantes tramitaron la nacionalidad.

Ese aluvión migratorio fue posible gracias a que Argentina tiene leyes laxas de extranjería. Con ello se facilita la radicación y, luego quien lo solicite, la nacionalidad. Conscientes de ello y atentos a la guerra entre Rusia y Ucrania, con millones de refugiados y desplazados, a varios 'listillos' les faltó tiempo para montar un negocio: el 'Parto Tour', o turismo de parto, a Buenos Aires.

Policía Federal Argentina durante una redada. Juan Ignacio Irigaray

En el último año 10.500 ciudadanos rusos llegaron como turistas a Buenos Aires. De ellos 5.819 eran mujeres embarazadas, según informó la Dirección Nacional de Migraciones. Incluso hubo un vuelo, de la compañía “Ethiopian”, que transportó a 33 mujeres de más de ocho meses de gestación. De milagro, asegura la tripulación, ninguna rompió aguas a bordo.

"Nosotros estamos encantados de que vengan a hacer su vida a Argentina, pero el problema es que llegan, tienen los hijos, los inscriben como argentinos, dejan un poder a los apoderados, se van y no vuelven más”, se quejó la directora de Migraciones, Florencia Carignano. En efecto, de los 10.500 visitantes rusos hubo 7.000 que se esfumaron y “ya no están aquí”, agregó.

Las embarazadas dan a luz en un puñado de clínicas privadas de Buenos Aires, con buena reputación por la calidad de sus médicos. La legislación de Argentina consagra el 'ius solis' (derecho de suelo), lo que autoriza a inscribir en el registro civil a los bebés como argentinos. Ello les permitirá a la madre y el padre rusos, más tarde, tramitar la nacionalidad y el pasaporte.

Así, la meta final del 'Parto Tour' se convierte en la conquista del pasaporte argentino, un documento considerado seguro por la comunidad internacional. Y muy valorado para los rusos que huyen de la guerra: permite conseguir la visa de Estados Unidos por 10 años y visitar 171 países sin visa, incluidos de la Unión Europea, Reino Unido y Japón.

El escándalo salió a la luz porque “detectamos un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas. Decidimos investigar y entrevistamos a 350 de ellas, que se encontraban en un embarazo avanzado. En las entrevistas descubrimos que existen organizaciones que les ofrecen, a cambio de una suma (de dinero) importante, un paquete de turismo de parto. Siendo el pasaporte argentino el principal motivo del viaje”, precisó Carignano.

La 'trampa' de las embarazadas, todas menores de 30 años, era ingresar como turistas (máximo tres meses de estancia), saltándose la exigencia de la visa para permanecer más tiempo. Tampoco cumplían con el requisito de residir dos años de forma permanente en Argentina, para adquirir el derecho a tramitar la nacionalidad.

“Nosotros estamos en contra de estas organizaciones mafiosas que se aprovechan de artilugios para que las personas que vengan puedan obtener nuestro pasaporte, que es uno de los más seguros en el mundo. Está dentro de los 20 primeros más seguros”, afirmó la directora de Migraciones, que presentó ante la Justicia las entrevistas a las embarazadas rusas y otros elementos de prueba.

EL ESPAÑOL pudo saber que la juez federal María Servini de Cubría –la misma que llevó adelante la causa por los crímenes del franquismo- y el fiscal Federico Delgado tramitan una causa penal en la que investigan si se cometieron delitos tales como falsificación de documentos y ventas de certificados de domicilio, nacionalidades y pasaportes, todo en la modalidad ‘exprés’.

La sociedad RuArgentina

Los investigadores están detrás de las dos aparentes organizaciones supuestamente vinculadas al caso. La policía allanó el piso de la ciudadana rusa Elena Kulina, de 26 años y vecina del exclusivo barrio Puerto Madero. Allí decomisó 70 mil dólares y 3 mil euros en metálico. Según la policía federal, cobraba hasta 35 mil dólares a cada embarazada rusa.

Otra sospechada es la sociedad RuArgentina, fundada por el ruso Kirill Maloveev. “Vienen muchas personas de Rusia a Argentina, y muchas mujeres embarazadas. Después de la guerra se quintuplicó nuestra cantidad de clientes", dijo a la agencia Télam. Y agregó que “aquí nadie va a perseguirlos, tienen buenas condiciones para los pasaportes y el servicio médico es muy bueno".

Página web Ruargentina, desde donde se comercializan los 'tour'.

La página web de RuArgentina no deja dudas sobre sus servicios. Muestra a un pingüino maquillado como si en verdad fuese una cigüeña. Y del pico cuelga un hatillo de bebé, que en su interior tiene el pasaporte argentino. El anuncio publicitario promete: “¡Segundo pasaporte para padres más rápido del mundo! Organización del parto y asistencia en trámites”, todo en idioma ruso. Además, estimó que cada grupo familiar gasta entre 20 mil y 30 mil dólares en billetes de avión, asistencia médica y alquileres.

"Argentina tiene uno de los mejores pasaportes del mundo y el segundo más fácil de obtener. Los rusos necesitan visa para viajar a todos lados. Están buscando un pasaporte normal para viajar, es gente que está gastando mucho dinero para poder vivir bien", concluyó.

A pesar de que las familias rusas huyen de la prensa, Sviatoslav, de 28, ha sido una de las excepciones. Sin revelar su apellido, confesó a la agencia Télam que llegó a Buenos Aires el noviembre pasado, con su mujer Vera y su hija Taissia, de un año, para tener aquí a su segundo hijo, Daniel, quien nació el 12 de diciembre.

"Argentina tiene una muy buena atención médica y es mucho más barato tener un niño aquí que en Rusia. A nivel de desarrollo aquí se está mejor y no hay muchos países en el mundo tan abiertos a los migrantes", valoró el joven, que admitió haber pagado 2 mil dólares a la clínica en gastos por los cuidados médicos y sanitarios.

Sviatoslav recordó que planeó el viaje en agosto de 2022 "un poco antes de que llamen a los reservistas para la guerra". "No lo oculto, al principio pensé en venir sólo unos meses para tener a mi hijo aquí, pero realmente me gustó el país y la situación está empeorando en Rusia", subrayó. La familia se instaló a vivir en el barrio de Palermo.

Otros jóvenes rusos que se atrevieron a responder a los periodistas han sido Denis y Elena, que llegaron a finales de 2022 y tienen fecha este mes para dar a luz en un hospital privado. "Cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania nos dimos cuenta que no podíamos seguir viviendo en nuestro país porque esta guerra es terrible e injusta” destacaron a la agencia Télam. “Ucrania es nuestro país vecino y muchos rusos tenemos familias allí", se lamentaron y Denis resaltó que en septiembre de 2022 "el golpe final fue la movilización militar: yo me fui del país inmediatamente cuando empezó, y Elena llegó al poco tiempo".

Argentina un país para inmigrantes

Los jóvenes explicaron que “en junio de 2022 descubrimos que estábamos esperando a una bebé y ya empezamos a hablar de su futuro y donde queríamos tenerla. Argentina nos pareció un país muy abierto para los inmigrantes y si nuestra hija es argentina desde su nacimiento va a tener más opciones en su vida".

"Argentina es un país muy abierto para inmigrantes, las leyes son muy favorables. El pasaporte argentino te da muchas opciones, el pasaporte ruso ahora parece algo tóxico en el mundo", remataron.

