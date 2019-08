España mide su puesta a punto para el Mundial con dos pruebas exigentes ante Argentina y Rusia

El triangular de Ningbó. Esto es lo que disputa España tan solo tres días antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIBA. Argentina primero y Rusia después, en días consecutivos, serán los dos últimos rivales de la Selección en esta preparación.

El sábado 24 viajaba España a China para estar una semana antes del comienzo del Mundial en territorio asiático. Siete días de entrenamientos y partidos para aclimatar mente y cuerpo antes de la importante cita mundialista.

Malos recuerdos en Beijing

La última experiencia de España en China no resultó precisamente sencilla. Antes del arranque de los JJ.OO de Beijing, España viajó a Shanghái. Esta experiencia previa no salió todo lo bien que se espera. A la Selección se le cayó el amistoso que tenía cerrado para preparar la cita olímpica y, encima, no pudo entrenarse ya que las autoridades de Shanghái no le dieron autorización para esto.

En esta ocasión, no se repetirá la mala experiencia vivida en la previa de los juegos de 2008 y Argentina y Rusia serán para España el último entrenamiento de nivel.

Apuntalamientos de última hora

La progresión de España en esta preparación ha sido más que evidente. La mejora del equipo en defensa, vital para la consecución de medalla, el incremento de la velocidad de balón y la puesta a punto de las principales estrellas, Marc y Ricky, son los puntos básicos que rigen esta Selección y han pasado de bien a notable alto.

Ricky Rubio con España FEB

Conociendo a Scariolo y el espíritu que rige en este grupo, el objetivo es el sobresaliente y para ello trabajan día a día. Contra Argentina y Rusia, dos selecciones muy distintas en lo que a ritmo de juego se refiere, España podrá continuar con sus probaturas. Una defensa más ágil y constante contra los grandes uno contra uno de Argentina, por algo más en bloque como se presupone ante Rusia.

Testeos al fin y al cabo para que España no llegué 'floja' a los tres sencillos partidos que se avecinan en la fase de grupos del Mundial y haya algún susto más que inesperado.

Argentina, Rusia, sueño de medalla

Dos selecciones en dos rampas muy distintas. Argentina, pese a contar aún con Scola, ya dejó atrás la pesada sombra de su generación dorada. Campazzo, Deck, Garino y Laprovittola marcan el alto ritmo de esta selección que, como Wos o Papo en las batallas de gallos, han cogido el testigo de sus predecesores sin miedo al éxito.

Vertical y divertida. Estos serían los dos principales adjetivos que lucirían los albicelestes en su remera si tuvieran que definirse. Quinta en el Ranking FIBA, Argentina llega sin presión a este Mundial y eso juega de su parte. El esguince de Campazzo ante la selección rusa han hecho saltar las alarmas y es duda su presencia en el Mundial. Preparen fuego y cubiertos, el asado lo ponen los de Sergio Hernández.

Campazzo sufre un esquince en el tobillo

Por su parte, Rusia se tiñe de sepia. El equipo de Serguéi Bazarévich vive aún de los recuerdos de sus grandes éxitos de antaño con Kirilenko, Khryapa y David Blatt. Para más inri, sus dos principales estrellas para el Mundial de China decían adiós en la preparación dejando a la selección en una situación más que complicada.

Las bajas de Shved y Mozgov hacen que la selección de las orillas del Volga, tengan complicada su presencia en los cuartos de final del torneo FIBA. Además de la clasificación, afecta también a un estilo de juego que ahora es una incertidumbre tremenda. De depender de Shved a una aportación global e inesperada. Rusia es una incógnita y este Mundial puede ser un punto de inflexión importante para el devenir de este combinado.

Un triangular para no perder ritmo competitivo y perfeccionar los puntos débiles que aún maneja nuestra Selección. Dos rivales complicados. Dos partidos consecutivos. Dos pruebas antes de que empiece lo bueno. Tic, tac...

Triangular de Ningbó

España: Rubio, Colom, Llull, Ribas, Rudy Fernández, Beirán, Rabaseda, Claver, Juancho Hernangómez, Oriola, Marc Gasol, Willy Hernangómez.

Argentina: Campazzo, Laprovittola, Vildoza, Garino, Brussino, Deck, Fjellerup, Redivo, Scola, Delia, Caffaro, Gallizzi.

Rusia: Sopin, Baburin, Kulagin, Motovilov, Platunov, Fridzon, Karasev, Kurbanov, Antonov, Valiev, Andrey Vorontsevich, Zubkov, Balashov, Zabelin, Ivlev.

Hora: España - Argentina (27 de agosto - 13:30 - Cuatro)

Hora: España - Rusia (28 de agosto - 13:30 - Cuatro).

Información: Partidos enmarcados dentro del triangular de Ningbó disputados en el Olympics Sport Center de Ningbó (Zhejiang). Últimos dos partidos antes del comienzo del Mundial de China.