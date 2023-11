La consultora del cuñado de Massa da la victoria de la segunda vuelta en Argentina a... Javier Milei

Esta semana, el diario Clarín ha filtrado el último sondeo de Inteligencia Analítica (IA) sobre la segunda vuelta de las elecciones argentinas, que se celebrará el próximo 19 de noviembre. IA sería una empresa encuestadora más si su dirección no estuviera a cargo de Sebastián Galmarini, cuñado de uno de los dos candidatos presidenciales: el kirchnerista Sergio Massa.

La polémica viene ahora: las encuestas de Galmarini, hermano de la mujer de Massa, dan la victoria de las presidenciales al ultraliberal Javier Milei por una ventaja de cinco puntos. Los resultados de IA provienen de 17.395 casos acumulados en todo el país entre el 23 y el 29 de octubre, con un margen de error del 1,18%, publica Clarín.

El diario argentino rescató el informe del seno de la coalición Juntos por el Cambio, que quedó fuera de la carrera electoral tras la derrota de su candidata Patricia Bullrich en la primera vuelta del pasado 22 de octubre. Clarín no sabe responder a cómo la alianza conservadora se hizo con los resultados del sondeo. El periódico no descarta que, en lugar de tratarse de un descuido, esto pudiera ser una operación de estrategia política.

En primer lugar, el sondeo de Inteligencia Analítica plantea: "Si las elecciones presidenciales de segunda vuelta fueran mañana, ¿al candidato de qué espacio político votaría?". Y La Libertad Avanza queda arriba con 41%, contra 37,2% de Unión por la Patria. Completan 10,7% de "en blanco" y 11,1% de "no sabe".

Cuando se pregunta por espacio de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre, proyectando sólo votos afirmativos ―tal como cuenta la Justicia Electoral en la elección―, la Libertad Avanza le saca 5 puntos a Unión por la Patria: 52,5% vs. 47,5%. En lo que se refiere a la fórmula del voto, Milei-Villarruel terminan 1,2 punto por encima de Massa-Rossi: 50,6% a 49,4%.

En segundo lugar, la encuesta pregunta: "Si los candidatos a Presidente y Vicepresidente en la segunda vuelta electoral fueran los siguientes, ¿a cuál votaría?", indaga el estudio. En tal caso, la diferencia es ínfima: Milei-Villarruel 43,3% vs. Massa-Rossi 43,1%, con 6,3% de "en blanco" y 7,3% de "no sabe". Luego, despejando las otras variables y dejando solos a los binomios, el dúo libertario crece a 50,6% y el oficialista a 49,4%.

Ya aparecieron encuestas vinculadas al oficialismo que daban a su candidato con una ventaja de entre 8 y 10 puntos a su favor, pero en este caso lo dan por debajo del economista libertario que recibió el apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri en los últimos días. "Lo llamativo del sondeo de Inteligencia Analítica es que abona mucho más la hipótesis de paridad de consultoras no tan cercanas al Gobierno", agrega Clarín.

El candidato de La Libertad Avanza cuenta con un apoyo crucial ―e "incondicional"― al margen de su campaña: Mauricio Macri. El miércoles, en el foro empresarial ABECEB, el expresidente conservador de Argentina ―de 2015 a 2019― mostró su intención de abanderarse de la lucha del ultraliberal: "La prioridad sigue siendo el cambio", dijo. Y, a falta ya de Juntos por el Cambio en la carrera presidencial, "el único camino posible es Milei".

Macri ofreció su beneplácito al candidato de la ultraderecha 48 horas después de que este ganara la primera vuelta del 22 de octubre. El expresidente asegura que no hay un acuerdo pragmático de gobierno bajo la mesa, solo la esperanza de frenar "a quien queremos que no sea presidente": el actual ministro de Economía y candidato kirchnerista, Sergio Massa.

El expresidente ve en Milei a alguien "que propone un cambio de raíz en Argentina", y que "no gobernó, no robó, no mintió", dijo rebatiendo el proverbio de que 'más vale malo conocido que bueno por conocer'. Macri, padre de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, confía en que Milei "va en la misma dirección de lo que proponíamos con Patricia [Bullrich]", el 'tícket electoral' de la agrupación y compañera del partido Propuesta Republicana (Pro) que sufrió un batacazo en los comicios.

"No podemos dejarnos correr por el miedo, ellos siempre vuelven con la campaña del miedo. Este es el momento, es aquí, es ahora y, como decía Patricia, tiene que ser para siempre", dijo Macri insistiendo en que, en esta recta final, la carrera electoral deviene un "ellos o nosotros" en el que el kirchnerismo no puede ganar otra vez. El político compartía panel de discusión con el expresidente español, Mariano Rajoy, que se abstuvo de opinar sobre el panorama ante la segunda vuelta argentina del 19 de noviembre. Macri sí se refirió a la realidad española, y acusó al presidente Pedro Sánchez de "gastar todas las reservas" y "emular los consejos populistas de argentinos y alrededores".