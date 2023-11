Macri se pone al frente de la campaña de Milei contra la política "mafiosa, oscura y prepotente" de Massa

El expresidente de Argentina lo ha dicho, lo ha repetido y lo ha recalcado: su apoyo al candidato ultraliberal Javier Milei es "incondicional". Tanto así, que Mauricio Macri ha prestado su nombre y su voz a una campaña ajena. El miércoles, en el foro empresarial ABECEB, el exmandatario conservador ―de 2015 a 2019― mostró su intención de abanderarse de la lucha de La Libertad Avanza: "La prioridad sigue siendo el cambio", dijo. Y, a falta ya de Juntos por el Cambio en la carrera presidencial, "el único camino posible es Milei".

Macri ofreció su beneplácito al candidato de la ultraderecha 48 horas después de que este ganara la primera vuelta del 22 de octubre. El expresidente asegura que no hay un acuerdo pragmático de gobierno bajo la mesa, solo la esperanza de frenar "a quien queremos que no sea presidente": el actual ministro de Economía y candidato kirchnerista, Sergio Massa. El expresidente ve en Milei a alguien "que propone un cambio de raíz en Argentina", y que "no gobernó, no robó, no mintió", dijo rebatiendo el proverbio de que 'más vale malo conocido que bueno por conocer'. Macri, padre de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, confía en que Milei "va en la misma dirección de lo que proponíamos con Patricia [Bullrich]", el 'tícket electoral' de la agrupación y compañera del partido Propuesta Republicana (Pro) que sufrió un batacazo en los comicios.

"No podemos dejarnos correr por el miedo, ellos siempre vuelven con la campaña del miedo. Este es el momento, es aquí, es ahora y, como decía Patricia, tiene que ser para siempre", dijo Macri insistiendo en que, en esta recta final, la carrera electoral deviene un "ellos o nosotros" en el que el kirchnerismo no puede ganar otra vez. El político compartía panel de discusión con el expresidente español, Mariano Rajoy, que se abstuvo de opinar sobre el panorama ante la segunda vuelta argentina del 19 de noviembre. Macri sí se refirió a la realidad española, y acusó al presidente Pedro Sánchez de "gastar todas las reservas" y "emular los consejos populistas de argentinos y alrededores".

MACRI EXPLICÓ SU VOTO A MILEI



👉 Mauricio Macri estuvo presente junto al ex presidente español, Mariano Rajoy, en el 13° Foro ABECEB, uno de los encuentros más importantes sobre liderazgo, geopolítica, economía e innovación de Iberoamérica, que cuenta con la participación de… pic.twitter.com/26GKBKUlI4 — Boing 97.3 (@radioboing) November 1, 2023

El líder de Pro no sólo mostró ilusión por la candidatura de Javier Milei, que según Macri "va a aceptar colaboración de todos" los opositores al kirchnerismo. El expresidente también dedicó su foro ―al que asistieron 600 empresarios y políticos― a desacreditar los 15 meses de Massa al mando del Ministerio de Economía argentino "En una semana y media logró más inflación que el 99% de los países del mundo, fabricó tres millones de pobres nuevos [...] y bajó el salario real del 2019 a la mitad. El nivel de descontrol de la economía llevó a que hayamos colapsado también el sistema de abastecimiento y el combustible. Él genera el problema y después él dice que no lo genera, pega un par de gritos en la televisión y dice que eso lo arregla. Todo mentira", aseguró, y se refirió a la "forma de hacer política oscura, prepotente y mafiosa" de la que confía que Milei pueda sacar a Argentina.

Macri reconoce a Massa como parte de la "casta política" contra la que Milei lucha: "Empezó en la UceDé, fue duhaldista, kirchnerista, jefe de Gabinete, director de la Anses, después se fue a Tigre", criticó el expresidente, que ocupa cargos públicos desde 2005. El conservador recordó que Massa se acercó a él en 2013 con la idea de acabar con el kirchnerismo: "Me dijo apoyame para terminar con los ñoquis ['los de las paguitas'] de La Cámpora. Le duró poco, a los 10 minutos ya estaba aliado con ellos y fue aliado de las 14 toneladas de piedras", cuestionó antes de concluir: "Después volvió con ellos. Votar a Massa es votar al horror que ha condenado a Argentina al fracaso en los últimos 20 años".

El expresidente argentino, Mauricio Macri, participa en un coloquio en el foro ABECEB, este miércoles. Twitter

Unir fuerzas, perder diputados

Su centralidad en la campaña de Milei a estas alturas de la carrera electoral le ha costado a Macri una crisis en el seno de Juntos por el Cambio, una coalición diversa compuesta por algunos partidos que rechazan apoyar al ultraliberalismo frente a Massa. La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, miembros de la alianza, han reafirmado su "neutralidad" ante la disyuntiva kirchnerismo-ultraderecha. Por eso, el apoyo del expresidente conservador a Milei tampoco asegura la victoria del candidato de La Libertad Avanza el 19 de noviembre.

El 27 de octubre, Macri respondió a los miembros de su propia coalición que "usan la neutralidad para apoyar a [Sergio] Massa". En una entrevista con la emisora Radio Mitre, el exmandatario pidió al conservadurismo que actuara con "dignidad". El líder de la derecha tradicional sigue buscando en su cantera a posibles caras del Pro que se sumen a la campaña por Milei. Además de la propia Bullrich, Macri espera contar con Gustavo Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza, y, posiblemente, de Jorge Macri, el gobernador electo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este aún se debate entre apoyar a su primo o no jugarse la popularidad durante sus primeros días de mandato. Según Infobae, en el gremio empresarial también hay voces reticentes a votar a un "delirante".

CASTA O LIBERTAD pic.twitter.com/UjT6mGlmSl — Javier Milei (@JMilei) October 31, 2023

La alianza entre Milei y Macri también ha hecho perder apoyos al líder de La Libertad Avanza. Once diputados han dejado el partido por considerar que Macri "es el límite" de aceptación en una formación que lleva a gala la etiqueta de ir "contra la casta" política, a la que pertenecería el expresidente. Milei había tenido un discurso muy extremo contra el conservadurismo tradicional del que proviene Macri, y había llamado a Bullrich "asesina" de la guerrilla que "plantó bombas en un jardín de infantes". "Ahora negocia con la casta y aclara que lo de Bullrich era un jardín de plantas. No de infantes", juzgaba este jueves el editor de Clarín, Héctor Gambini. "Ajustes de campaña", apuntilló.

