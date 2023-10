Tragedia en un Parque Nacional de Canadá: un oso mata a una pareja y a su perro y es sacrificado

Los ataques de osos son, en muchos momentos, imprevisibles y salvajes. Una buena prueba de ellos ha sido la terrible tragedia que se ha vivido en uno de los parques nacionales más conocidos de Canadá. Concretamente, el Parque Nacional Banff en Alberta. Allí, uno de estos enormes animales atacó a una pareja hasta acabar con su vida.

El lamentable suceso estuvo protagonizado por un oso grizzly que acometió de manera salvaje contra dos personas que se encontraban pasando un agradable día en este parque nacional junto a su perro. Tras el ataque, los tres perdieron la vida y sucumbieron anta la fiereza de la enorme bestia.

Un amigo de las víctimas y varios funcionarios del parque canadiense fueron los encargados de confirmar el terrible suceso. Además, se informó también de que el oso que había protagonizado el brutal ataque había sido sacrificado tal y como indica el reglamento del parque cuando se produce un comportamiento agresivo de estas proporciones.

El Parque Nacional de Banff todavía no se ha recuperado de la terrible tragedia que ha acontecido en su territorio.

La institución Parks Canada ha sido la encargada de informar sobre este terrible suceso a través de un comunicado. Informaron que habían recibido una alerta en uno de sus dispositivos GPS que les avisaba del ataque de un oso grizzly en el valle del río Red Deer, al oeste del rancho Ya Ha Tinda, en el Parque Nacional de Banff.

Kim Titchener, fundadora de Bear Safety and More y amiga de la pareja, confirmó la identidad de las víctimas: dos personas de origen canadiense y su perro. Esta persona, especialista en seguridad en este tipo de entornos y que da cursos sobre esta circunstancia, aseguró que este tipo de encuentros con animales están aumentando ya que cada vez más gente se adentra en espacios donde la seguridad no es total.

Sin embargo, apela a la mala suerte para calificar el fatal destino de sus amigos, ya que el número de ataques fatales no es tan alto como la gente pueda creer: "Es realmente la razón por la que estamos viendo más ataques, que es que más personas salen al campo y desafortunadamente no están informadas sobre los osos". Sin embargo, solo algo más del 14% de los ataques de este tipo de osos terminan causando la muerte de sus víctimas.

Titchener explica también que ahora comienza la época más peligrosa para este tipo de ataques. Los avistamientos de osos aumentan durante el otoño, ya que se vuelven más activos antes de hibernar en los fríos meses del invierno. En el Parque Nacional de Banff se pueden encontrar osos pardos y negros, aunque se calcula también que hay unos 60 ejemplares de oso grizzly.

Se trata de una población amenazada en Alberta, sobre todo por la gran cantidad de turistas que se dirigen hasta este tipo de enclaves. Solo en el Parque Banff cifran las llegada de visitantes en números que superan los 4 millones de personas.

Parks Canada transmitió también que el lugar donde se produjo el ataque era una zona de difícil acceso, lo que hacía más probable que un ataque de un oso terminara con peores consecuencias. El equipo del parque tuvo que llegar allí por tierra, ya que las condiciones climáticas en esos momentos no permitían el uso de helicópteros.

El equipo de emergencias llegó hasta el lugar de los hechos durante las primeras horas del sábado donde descubrieron los cuerpos de las dos personas fallecidas y el de su mascota. Tras la tragedia, la dirección del recinto tomó la decisión de buscar al oso que había originado el desastre y sacrificarlo debido a su agresivo comportamiento para evitar que pudiera provocar un nuevo ataque a otras personas que transitaran la zona en un futuro. Por si esto fuera poco, se ha implementado el cierre del área alrededor de los valles Red Deer y Panther, el cual permanecerá vigente hasta nuevo aviso

