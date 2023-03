Arquitectura financiera y guerra de Ucrania: la Cumbre Iberoamericana afronta retos globales

Este fin de semana se celebra la 28 Cumbre Iberoamericana, que reunirá a distintos jefes de Estado y de Gobierno de 22 países de América y la Península Ibérica los días viernes y sábado.

Es la primera edición posterior a las restricciones de la pandemia, y tiene lugar en un momento en que la región está marcada por las negociaciones de acuerdos en materia de cooperación y comercio, las tensiones entre Chile y Bolivia, y la vulneración de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Las actividades han dado comienzo este viernes con la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, en la que los cancilleres de los países asistentes han ratificado los documentos que se presentarán a los mandatarios este sábado en la cumbre.

Instalaciones donde tendrán lugar las sesiones y conferencias de la cumbre en Santo Domingo. Efe

Los temas que serán abordados en las sesiones estarán relacionados con el medioambiente, los derechos en entornos digitales, la arquitectura financiera y la seguridad alimentaria. Esta última materia es acuciante en Latinoamérica en el contexto de la guerra en Ucrania y la falta de grano y fertilizantes.

Asistirán representantes de veintidós países de habla hispana y portuguesa: 19 de ellos americanos y los tres estados ibéricos de Andorra, España y Portugal. De los veintidós, catorce jefes de Estado y dos vicepresidentes han confirmado su asistencia.

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, aterriza en Santo Domingo. Efe

Están ya en Santo Domingo los dirigentes Mario Abdo Benítez de Paraguay, el portugués Marcelo Rebelo de Sousa, el cubano Miguel Díaz-Canel, Xiamara Castro de Honduras, el uruguayo Luis Lacalle Pou, Gabriel Boric de Chile y el ecuatoriano Guillermo Lasso.

Ecuador tomará la secretaría pro tempore de manos de la República Dominicana para la organización de la 29 edición de la Cumbre, que se celebra de manera bienal desde 2014. También ha asistido a la cumbre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Pese a la expectación que se ha mantenido hasta el último momento, no asistirá el presidente venezolano Nicolás Maduro. Tampoco lo harán el mexicano Andrés Manuel López Obrador ni el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que sí acaba de anunciar que visitará España a finales de abril.

El rey de España, Felipe VI, se encuentra también en la República Dominicana para la que será la quinta Cumbre Iberoamericana en la participe como rey. Pedro Sánchez salió la tarde del viernes desde Bruselas, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llegó para participar en la reunión de cancilleres del viernes.

José Manuel Albares y el rey Felipe VI asisten a un foro empresarial en el marco de la 28 Cumbre Iberoamericana. Efe

Durante su intervención en el encuentro, Albares manifestó la apuesta de España por la renovación del compromiso y las relaciones de los países de la comunidad iberoamericana, pero también con la Unión Europea (UE), informa Efe.

Este año los jóvenes tienen la palabra

Esta es una edición comprometida con la juventud. El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Manuel Jabonero, acudió a la Cumbre Americana de Jóvenes Líderes, donde ha instado a las nuevas generaciones iberoamericanas a liderar las tres transiciones del futuro: la verde, la digital y la justa.

Felipe VI dialoga con jóvenes iberoamericanos sobre el futuro de la región

A su llegada a Santo Domingo el viernes, el rey Felipe VI mantuvo un encuentro con 22 jóvenes líderes dominicanos y 44 de toda Iberoamérica, con los que dialogó sobre los desafíos futuros que afronta la región.

Por la tarde, el monarca clausuró el XIV Encuentro Empresarial de Iberoamérica. El sábado, asistirá a las sesiones plenarias de la cumbre. Antes de abandonar la República Dominicana, mantendrá un encuentro bilateral con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Los cancilleres definen la agenda

Los ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos concluyeron el jueves los documentos que conocerán los jefes de Estado y de Gobierno durante las sesiones de este sábado. Los temas que tratan son el medioambiente, la seguridad alimentaria, los entornos digitales y la arquitectura financiera.

Entre ellos, figuran una propuesta de 'Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria, Incluyente y Sostenible en Iberoamérica', la 'Carta Medioambiental Iberoamericana' y la 'Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales', explicó en un comunicado el canciller dominicano, Roberto Álvarez, tras la reunión.

Se aprobó también el 'III Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (III PACCI 2023-2026)', elaborado por los responsables de Cooperación de los países de la Conferencia Iberoamericana, que establece los lineamientos para promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, informa Efe.

El canciller venezolano, Yván Gil, utilizó esta reunión para pedir a sus homólogos una condena a las sanciones económicas contra Caracas, que el ministro de Exteriores del país considera "sin matices". Gil solicitó a España y Portugal, en calidad de miembros de la UE, el cese de las sanciones a Venezuela.

El papel renovado de España

De hecho, España quiere, durante la presidencia de turno comunitaria que ostentará en el segundo semestre del año, incrementar las relaciones Europa-Latinoamérica y la cumbre de Santo Domingo significará un antes y un después al respecto.

El primer paso de esa relación fortalecida será la reunión UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 17 y 18 de julio próximo, después de ocho años. Además, España buscará impulsar el acuerdo de asociación UE-Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y los pactos con Chile y México.

El rey Felipe VI saluda este viernes al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Efe

El representante español también ha expresado su apuesta por nuevos mecanismos de financiación en arquitectura financiera, que es una de las materias que ocupan el debate este año junto con medioambiente, entornos digitales y seguridad alimentaria.

Albares se pronunció acerca de Ucrania, un tema que sobrevuela también en esta cumbre iberoamericana, y subrayó que "es una guerra en Europa, no una guerra europea, que afecta a los valores que compartimos como iberoamericanos y en violación de la Carta de Naciones Unidas".

Chile se resiste a las provocaciones de Bolivia

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, dijo el viernes que está tratando de "fortalecer" el diálogo con Bolivia y que no quiere entrar en "polémicas", luego de que el presidente boliviano, Luis Arce, supeditó las conversaciones sobre la devolución de migrantes irregulares a una negociación por la salida al mar.

"No quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno y no me parece conveniente del punto de vista de lo que son los intereses de ambos países", indicó Van Klaveren tras llegar a Santo Domingo.

Alberto van Klaveren, canciller de Chile, el pasado 10 de marzo en Santiago. Reuters

En un discurso durante la conmemoración del Día del Mar en Bolivia, Arce aseguró que es el momento de iniciar una "nueva etapa" con Chile —con quien no mantiene relaciones diplomáticas desde 1978— y planteó siete puntos que abordan la reivindicación marítima, el litio y la migración.

Para Bolivia sigue siendo prioritario el acceso al mar, pero para Chile el asunto quedó zanjado con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que en 2018 falló que Santiago no estaba obligada a negociar una salida al mar a favor de Bolivia. "Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan", añadió el mandatario boliviano.

[Gabriel Boric anuncia nuevas medidas contra la migración ilegal y critica a Bolivia y Venezuela]

Chile, que reforzó a fines de febrero su frontera con Perú y Bolivia con un importante contingente militar, vive una crisis migratoria desde hace años, que se desbordó en 2021 con la llegada de miles de venezolanos.

Los inclementes pasos altiplánicos bolivianos son la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica. Uno de los principales objetivos de Van Klaveren en la cumbre es abordar el tema con sus homólogos de Bolivia y Venezuela.

Brasil pide apoyo a España para relanzar Unasur

El canciller brasileño, Mauro Vieira, aprovechó la reunión de ministros de Exteriores del viernes para manifestar la voluntad de su país de "relanzar con nuevas bases" la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organización abandonada en el último lustro por la mayoría de países que la integraban, que la acusaban de estar ideologizada.

Para ello pidió apoyo a España para que se implique durante su presidencia de la Unión Europea para concluir las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la UE. Vieira dijo que España "tiene ante sí la oportunidad única de apoyar el proceso de conclusión del acuerdo" entre la UE y el bloque sudamericano, en declaraciones por teléfono a Efe.

Sigue los temas que te interesan