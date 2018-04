La idea de este artículo se la debo a la portada del diario Expansión del pasado viernes 6 de abril. El titular: “Telefónica despeja la salida a Bolsa de O2”. Me fijo en la fotografía que lo ilustra, un primer plano de José María Álvarez Pallete, luciendo gafas de ver, con tremenda personalidad. Aquí tengo una columna, me dije. ¿Dónde encuentra un hombre la inspiración para comprar unas gafas de ver? ¿Cómo hice yo? Veamos.

Uso lentes desde hace cuatro años. Me decidí la noche en la que para leer Vida o Muerte en el Mar de Dougal Robertson, tuve que estirar los brazos como el Doctor Gadget. Estoy convencido que Steve Jobs y su pantalla tiene mucho que ver en mi vertiginosa pérdida de visión, que es, desde luego cuestión de edad. Reconozco que cuando el óptico me dijo que debía ponerme gafas me enfadé. El enfado me duró un par de días porque la coquetería me dio rauda un buen masaje y me lancé a encontrar mi nuevo rostro.