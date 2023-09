El turista marroquí que sobrevivió al tiroteo de la guardia argelina: "Fuimos disparados por la espalda"

"Vinieron hacia nosotros. Simplemente hizo una señal con la mano y luego comenzaron a disparar", Mohamed Kissi, uno de los turistas marroquíes tiroteados mientras montaban en moto acuática, narra como él y sus tres amigos fueron tiroteados por la espalda por la Guardia Costera argelina.

Según narra Kissi, los hechos se produjeron al atardecer del pasado martes -día 29 de agosto- cuando los cuatro individuos se perdieron mientras montaban en moto de agua. Tras deambular casi sin combustible cruzaron, sin saberlo, la frontera marítima con Argelia, momento en el que sucedieron los hechos.

Entre las víctimas se encuentra Bilal Kissi, hermano de Mohamed con nacionalidad francesa, que fue asesinado a tiros y enterrado en Marruecos el pasado jueves; Abdelali Mechouer, un marroquí del cual no se ha encontrado su cadáver; y Smail Snabe, ciudadano franco-marroquí, que se encuentra encarcelado en Argelia acusado de entrar ilegalmente en el país -según ha informado el Ministerio francés de Asuntos Exteriores-.

Mohamed Kissi ha descrito ante la cadena francesa BFMTV cómo las autoridades argelinas no dudaron en dispararles, a pesar de que éstos apenas podían oír sus indicaciones por el ruido ambiente. "Vimos acercarse la zodiac de la gendarmería argelina. Vinieron hacia nosotros. Y aunque llegaron a nuestro nivel no podíamos escuchar mucho debido al ruido del mar", señala que Bilal "simplemente le indicó que debían regresar" haciendo una señal con la mano "y luego comenzaron a disparar". Mohamed indica que el no fue alcanzado pero que las balas averiaron las motos acuáticas.

La Fiscalía marroquí ya está investigando la muerte de los dos jóvenes, según Efe. Argelia, en cambio, no se ha pronunciado sobre un incidente que se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Argelia y Marruecos por el Sáhara Occidental, un territorio en disputa.

