El Ejército de Sudán y los paramilitares se citan para negociar en Arabia Saudí pero "no se verán la cara"

Estados Unidos y Arabia Saudí celebraron en la madrugada de este sábado, en un comunicado conjunto, el inicio de unas conversaciones "prenegociación" entre las partes en conflicto en Sudán, que comenzarán a lo largo del día de hoy en la localidad saudita de Yeda.

"El reino de Arabia Saudí y los Estados Unidos animan a ambas partes a considerar los intereses de la nación sudanesa y su pueblo y a participar en las conversaciones por un alto el fuego y un fin al conflicto", dijeron ambos Gobiernos.

El mensaje llega después de que una delegación del Ejército sudanés viajara a Yeda para comenzar un posible diálogo con su rival, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), después de tres semanas de combates.

En su comunicado, las potencias agradecieron también la colaboración de los países y grupos que han impulsado las conversaciones, entre los que se incluyen al Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos o la Unión Africana, entre otros.

Las dos partes en conflicto en Sudán ya han dicho que el líder del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo alias "Hemedti", no se encontrarán "cara a cara". Este diálogo previsto se realizará de manera indirecta y en él se abordarán temas humanitarios y no políticos, según han comentado representantes de ambas facciones en los últimos días, informa Efe.

Este sábado es el segundo día de una tregua de una semana auspiciada por el Gobierno sursudanés, que pidió a los dos líderes militares que aprovecharán estos días para elegir a sus representantes y la ciudad en la que celebrarán las negociaciones de paz. Al menos 551 personas han muerto, entre ellas 190 niños, y casi 5.000 han resultado heridas en las tres semanas de hostilidades, según el último recuento de la ONU.

El líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Dagalo, confía en que las conversaciones "alcancen los objetivos previstos" como el de un alto el fuego permanente.

"Acogemos con satisfacción la declaración conjunta de Arabia Saudí y Estados Unidos, por la que se inician conversaciones entre las partes en conflicto en Yeda. Apreciamos todos los esfuerzos regionales e internacionales para establecer un alto el fuego, abrir corredores humanitarios y proporcionar servicios esenciales al pueblo de Sudán", dijo el comandante de las FAR.

"Expresamos nuestra gratitud a Arabia Saudí y a Estados Unidos por patrocinar esta iniciativa, y hacemos extensivo nuestro especial agradecimiento a los dirigentes saudíes por acoger estas conversaciones. Confiamos en que las conversaciones alcancen los objetivos previstos", dijo Hemedti.

