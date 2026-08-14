El misterio del tesoro belga de 9 millones: una familia de cerveceros sin descendientes lo ocultó tras la II Guerra Mundial

El tesoro de lingotes de oro y monedas. Policía de Dendermonde.

Las claves

Las claves Generado con IA Obreros encontraron un tesoro valorado en 9 millones de euros durante la reforma de un edificio antiguo en Dendermonde, Bélgica. El tesoro fue ocultado tras la Segunda Guerra Mundial por la familia Van Assche, reconocidos cerveceros locales sin descendencia. El edificio fue donado en 1982 a la Abadía de Dendermonde, y actualmente pertenece a una asociación de asistencia social. Ahora se abre un plazo de cinco años para que el legítimo propietario reclame el tesoro, que podría destinarse a fines sociales si no aparece reclamante.

Un tesoro de 9 millones de euros fue oculto en un edificio en Dendermonde (Bélgica) en la segunda mitad del siglo XX.

Desde entonces, nunca nadie había sabido de su existencia hasta que casi un siglo después lo hayan encontrado un grupo de obreros en una reforma de un edificio antiguo en esta localidad de alrededor de 47.000 habitantes.

Este botín fue escondido en la segunda mitad del siglo XX por una acaudalada familia Belga después de la Segunda Guerra Mundial cuando habían conseguido amasar una gran fortuna que convirtió en oro.

Y, es que, después del crack del 29, con la gran crisis económica, tener reservas de oro era un refugio. Por eso, probablemente la familia Van Assche -a la que pertenece este tesoro- decidiese esconderla en la casa.

La familia Van Assche, una de las más conocidas y adineradas de la zona que tenía importantes negocios cerveceros, de hostelería e inmobiliarios. De hecho, esta familia había sido propietaria del único edificio de la época que se conserva en la calle donde han encontrado este tesoro.

La cuestión es que según Piet Buyse, historiador y exalcalde de esta localidad, los tres hijos del padre, Theofiel Van Assche, "nunca se casaron" y, por eso, su casa "fue donada a sacerdotes tras su muerte".

De hecho, sospechan que "nadie sabía que había oro" en esta casa hasta que no se han iniciado estas reformas.

El último descendiente de esta acaudalada familia falleció en 1982 y ese mismo año fue la fecha en la que se donó el edificio a la Abadía de Dendermonde con el tesoro incluido debido a que nadie sabía que estaba dentro.

Atención de decenas de curiosos

Después de conocerse el hallazgo de este gran tesoro, decenas de personas se han congregado en las inmediaciones del edificio, bien en busca del tesoro o simplemente para curiosear ante este hecho insólito.

Aunque en el edificio, según la policía local, ya "no queda nada por encontrar".

¿Quién se queda con el botín?

Una de las grandes incógnitas que están encima de la mesa es quién podría quedarse con el botín. De hecho, es que tanto los propios constructores que lo han encontrado, como la organización benéfica local a la que pertenece el terreno podrían reclamarlo.

Y, es que, la propiedad pertenece a CAW Oost-Vlaanderen, una asociación que presta servicios de asistencia social a los vecinos de Dendermonde.

Esta plataforma, dueña del inmueble, ha manifestado su deseo de destinar el tesoro a financiar centros de acogida y servicios sociales para personas sin hogar, en caso de que se le atribuya legalmente la propiedad del descubrimiento.

Eso sí, ahora se abre un plazo de cinco años para que el legítimo propietario reclame este tesoro.

Pero, si nadie lo reclama, y no parece que vaya a ocurrir al no haber descendientes de esta familia desde finales del siglo XX, se divide entre quien lo encuentra y el dueño de la propiedad.

Ahora se ha iniciado una gran investigación policial y han advertido que si hay alguien que pretende ir en busca de más tesoros, el lugar ha sido "revuelto" y el tesoro ya no se encuentra en él y ha sido trasladado a otro sitio donde esté seguro.

Este tesoro lo descubrieron los obreros encargados de las reformas entre los que se encuentra un joven de tan solo 18 años que se encuentra trabajando durante el verano.

"Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro", ha explicado Kobe, este estudiante, a la emisora belga VRT.

Encontrarse un tesoro de estas características es algo inusual y, por eso, la primera reacción fue pensar que eran "monedas de 1 euro", relata. Sin embargo, al ver que había también "una pepita de oro", se dieron cuenta de que "era algo más grande".

A partir de ahí, alertaron a la policía de este hallazgo y han asegurado que nunca se plantearon quedarse con este tesoro: "Sería un robo, no se pueden ocultar 9 millones de euros", relata Mario, el encargado de la obra a VRT.