Europa pierde la paciencia con Kaja Kallas: los países miembros de la UE sopesan desmantelar el servicio diplomático europeo

El debate sobre el futuro del SEAE refleja la tensión interna por una política exterior europea más eficaz y unificada, en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

Entre las posibles reformas se baraja recortar la autonomía del SEAE, transferir competencias al Consejo y la Comisión, y reducir puestos para ahorrar costes en el presupuesto común.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es criticado por su disfuncionalidad y falta de coordinación, especialmente ante crisis como las guerras en Ucrania e Irán y la presión de Estados Unidos.

Francia y Alemania proponen una reforma radical del servicio diplomático de la UE, que podría limitar el poder de la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, y devolver competencias a la Comisión y los Estados miembros.

Francia y Alemania están debatiendo una reforma radical del servicio diplomático de la UE. Según revela Financial Times, se está sopesando retirarle sus poderes a la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para devolverlos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a fin de mejorar la respuesta común europea ante las crisis geopolíticas.

El SEAE actualmente cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros anuales y cuenta con 15 años de antigüedad.

"Es evidente que el servicio no funciona como debería. Es disfuncional y el problema es estructural", afirmó uno de los funcionarios citado. "Es necesario reconstruir la propia estructura".

En los últimos años, la UE se ha visto sacudida por las guerras en Ucrania e Irán, los caprichos del presidente estadounidense Donald Trump y el creciente uso de aranceles, coerción económica y suministro de energía como herramientas de política exterior.

Todo esto ha llevado a muchos a cuestionar si el SEAE está a la altura para coordinar respuestas eficaces.

La propuesta, que revertiría una decisión tomada hace 16 años para crear el SEAE como servicio autónomo, es una de las opciones detalladas en una evaluación del gobierno francés compartida con otros Estados miembros.

Una de las ideas propuestas por París es limitar la autonomía del jefe de la diplomacia europea (un cargo dual que responde ante los Estados miembros y la Comisión) y flexibilizar su control sobre la red de más de 140 delegaciones en países de todo el mundo.

"Los Estados miembros están molestos y quieren que actuemos de manera unánime en el ámbito internacional. Existe un riesgo real de que el SEAE se desintegre", declaró otro funcionario.

Los defensores de la reestructuración del servicio diplomático creen que es factible sin modificar el tratado de la UE. Este establece que el SEAE debe "asistir" al jefe de la diplomacia europea en los términos acordados por los Estados miembros y que datan de 2010.

Cualquier modificación de dichos términos requeriría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros de la UE.

Problemas de estructura y coordinación

Varios países han manifestado en privado que existe una excesiva superposición de competencias y una falta de coordinación entre el SEAE, los ministerios de Asuntos Exteriores nacionales y las direcciones generales de Relaciones Exteriores de la Comisión y el Consejo, según fuentes oficiales.

Estas preocupaciones se han visto exacerbadas por las declaraciones a nivel personal de Kallas en cuestiones como las relaciones UE-China. También por la formulación de propuestas que aún no han sido aprobadas por los Estados miembros.

Al mismo tiempo, el SEAE y la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, están inmersos en una fuerte y continua competencia sobre quién lidera en materias de política exterior y seguridad.

Von der Leyen, exministra de Defensa alemana, ha ampliado su papel más allá de sus parámetros tradicionales al dirigir una autodenominada "Comisión Geopolítica", nombrar al primer comisario de Defensa del bloque europeo y liderar sistemáticamente la respuesta común de los 27 a la guerra de Rusia en Ucrania.

También ha explorado la posibilidad de crear una unidad de intercambio de Inteligencia similar a la que ya existe dentro del SEAE, una idea a la que Kallas se opone.

Algunos funcionarios indicaron que la reforma del SEAE también podría verse influenciada por las discusiones en curso sobre el próximo presupuesto común del bloque, donde muchos Estados miembros exigen ahorros y procesos simplificados en Bruselas.

Trasladar las competencias del SEAE a la Comisión y el Consejo podría ahorrar dinero mediante la reducción de puestos, señalaron los funcionarios.

Por ejemplo, la elaboración de listas de sanciones y propuestas para misiones militares podría transferirse al Consejo, mientras que la diplomacia cotidiana estaría a cargo de la Comisión.

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen Yves Herman Reuters

Ideas sobre posibles reformas

También se están considerando cómo reestructurar el servicio exterior de la UE en la elaboración de una nueva estrategia de seguridad que la Comisión publicará este verano.

La evaluación francesa de posibles soluciones es preliminar. Se está debatiendo bilateralmente al más alto nivel entre los gobiernos de la UE y es una de las múltiples opciones que se barajan sobre el futuro del SEAE, indicaron los funcionarios.

París ha dejado claro que todas las opciones tienen ventajas e inconvenientes. El Palacio del Elíseo declinó hacer comentarios.

Un representante de Kallas declaró al Financial Times que ella está "plenamente centrada en cumplir su mandato". Añadió: "Esto consiste en fortalecer aún más tanto el SEAE como la Comisión para la aplicación de los tratados en el ámbito de la acción exterior, y la política exterior y de seguridad común".

"La política exterior de la UE es fuerte cuando los Estados miembros están unidos", agregó el representante. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés se remitió a las declaraciones del ministro Jean-Noël Barrot en marzo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia Jean-Noel Barrot Tom Nicholson Reuters

Barrot afirmó que la UE necesita un servicio diplomático más sólido que "trabaje en estrecha coordinación con los Estados miembros y garantice el respeto de las competencias específicas de cada institución, en particular en la futura estrategia de seguridad europea".

Al ser consultado por el Financial Times sobre las propuestas, un funcionario alemán declaró: "Es evidente que necesitamos una UE más fuerte y una política exterior más sólida. Por ello, nos hemos esforzado y seguimos esforzándonos por mejorar nuestros procesos de toma de decisiones y fortalecer nuestra política exterior conjunta".

Stefan Lehne, exfuncionario de la UE y actualmente investigador sénior en Carnegie Europe en Bruselas, afirmó: "Si se analiza la evolución de la política exterior de la UE en los últimos cinco años, resulta evidente que los resultados no han sido positivos".

"Es necesario responder al entorno negativo que nos rodea, y el cambio institucional es una forma de hacerlo", añadió Lehne. "Sería extraño no adaptar los instrumentos y la estructura a la nueva realidad a la que se enfrenta la UE hoy en día".

Acciones individuales

Esta nueva realidad se mostró precisamente el domingo pasado cuando los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido se reunieron en Londres con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, donde manifestaron su apoyo a su llamamiento a un alto el fuego.

Estos tres países encabezan la alianza de seguridad informal denominada E3, que es una de las principales fuentes de apoyo internacional a Ucrania.

En esa reunión los líderes europeos y Zelenski acordaron que la actual línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas debería ser el punto de partida para las conversaciones.

Asimismo, que Ucrania debería contar con garantías de seguridad jurídicamente vinculantes, incluido el despliegue de una fuerza multinacional y que los activos financieros rusos congelados permanecerían inmovilizados hasta que Rusia indemnizara a Ucrania por los daños causados por la guerra.

Como respuesta, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, llamó a consulta este jueves en Moscú a los embajadores de Francia, Alemania y el Reino Unido, a quienes les comunicó que sus países estaban aplicando una "política destructiva" en relación con la guerra de Ucrania.

¿Cómo funciona el SEAE?

Además de representar la política exterior y de seguridad de la UE en todo el mundo, este organismo coordina los trabajos de la Comisión Europea en materia de relaciones exteriores de la UE y preside las reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Desarrollo de la UE.

Más allá de sus fronteras, la Unión Europea está representada por una serie de oficinas en los países - las delegaciones de la UE - que desempeñan funciones similares a las de una embajada.

En total, la UE cuenta con unas 145 delegaciones y oficinas oficiales en todo el mundo. Están presentes en más de 130 países fuera de la Unión Europea y funcionan, a efectos prácticos, de forma idéntica a una embajada nacional. Representan los intereses del bloque, gestionan la cooperación internacional y mantienen relaciones diplomáticas bilaterales.

Las delegaciones restantes (9 de ellas) son permanentes ante organizaciones multilaterales clave como la ONU (en Nueva York, Ginebra y Viena), la OMC, la OCDE o la Unión Africana.