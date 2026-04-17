Rusia señala a una empresa española: ¿Cómo puede atacarla?

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia ha señalado como "objetivo militar" a la filial española UAV Navigation, del Grupo Oesía, por su colaboración en la producción de drones para Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha incluido a esta empresa junto a otras once compañías europeas en una lista de amenazas concretas, marcando un cambio respecto a advertencias genéricas previas. Expertos consideran improbable un ataque directo en España, ya que implicaría un enfrentamiento con la OTAN, aunque el riesgo de ciberataques, espionaje o sabotajes indirectos sigue presente. Rusia ya ha realizado acciones provocadoras, como violar el espacio aéreo de la OTAN y generar interferencias en infraestructuras críticas, lo que subraya la importancia de anticiparse y reforzar la seguridad nacional y europea.

Rusia ha amenazado a una empresa española, con nombre y apellidos.

El ministerio de Defensa ruso la ha marcado como “objetivo militar” junto a otras once compañías europeas. Todo, por ayudar a producir drones para Ucrania. Se trata de la filial UAV Navigation, del Grupo Oesía.

Esta amenaza marca un cambio de tono: Moscú pasa de las advertencias genéricas a identificar objetivos concretos en suelo europeo. Es un salto relevante e inquietante. Pero, ¿qué implica estar en esta lista? ¿En qué se pueden concretar estas amenazas?

Hasta ahora, Rusia ya ha operado en el contexto de guerras híbridas, es decir, ciberataques, espionaje, sabojates indirectos, incuso ha presionado a través de otros socios comerciales.

Un ataque directo en España —o en otro de los objetivos europeos— parece improbable, según los expertos, entre otros motivos porque implicaría un atentado directo con la OTAN. Pero, cuidado, esto no elimina el riesgo.

Rusia ya ha tocado los bigotes del lobo en más de una ocasión. Ha cruzado varias veces el espacio aéreo de la OTAN, se han registrado interferencias en señales GPS en infraestructuras críticas y detectado movimientos navales en zonas sensibles.

No hay que subestimar el poder de Putin. Y anticiparse y prepararse es una cuestión de seguridad nacional y europea: si no se marcan los límites, el adversario se acostumbra a sobrepasarlos.