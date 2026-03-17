Sheinbaum ve en las palabras del Rey sobre la Conquista "un gesto" pero advierte: "No es todo lo que hubiéramos querido"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa sobre la reforma de la ley electoral el 25 de febrero de 2026 en Ciudad de México. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció el gesto del Rey Felipe VI al admitir abusos durante la Conquista de América. Sheinbaum valoró el reconocimiento del monarca español, aunque afirmó que "no fue todo lo que hubiéramos querido escuchar". La presidenta mexicana destacó la importancia de seguir avanzando en el diálogo sobre el pasado y el reconocimiento de los excesos cometidos durante la llegada de los españoles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido el "gesto de acercamiento" que hizo el Rey Felipe VI al reconocer que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América por parte de los españoles pero ha admitido que no fue todo lo que le hubiera gustado escuchar.

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", ha dicho Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria al ser preguntada por las declaraciones del monarca durante una exposición dedicada al papel de la mujer indígena.

"No fue todo lo que hubiéramos querido pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había venido reclamando el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, de "reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".

"Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", declaró.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.