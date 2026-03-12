Machado ataca a Sánchez por dar la espalda a los venezolanos: "Cada gobierno decide si está del lado del crimen o de la Justicia

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado criticó a Pedro Sánchez por no apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la democracia. Machado alabó al rey Felipe VI por su respaldo a la causa de la libertad en Venezuela. La opositora venezolana lamentó que España no haya liderado el apoyo europeo a la democracia en Venezuela. Machado afirmó que cada gobierno debe decidir si está del lado del crimen o de la justicia en la crisis venezolana.

La opositora venezolana María Corina Machado criticó este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le acusó de no haberse puesto del lado del pueblo venezolano en su lucha por la democracia.

En una rueda de prensa en Santiago de Chile, Machado alabó, sin embargo, la figura del rey Felipe VI por "su apoyo a la gesta del pueblo de Venezuela" en pro de la libertad.

"Con respecto al Gobierno de España, España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina", dijo en Chile, donde el miércoles asistió a la investidura del nuevo presidente, José Antonio Kast.

"Nosotros hubiéramos esperado que España tuviera el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas y cada gobierno tomara su decisión, si está del lado del crimen o de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela", subrayó.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.