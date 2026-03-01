La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue "un momento decisivo en la historia de Irán".

"Lo que viene después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su gente pueda moldear con mayor libertad", dijo Kallas en la red social X.

"Estoy en contacto con mis socios, incluidos aquellos en la región que sufren el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas para la desescalada".

Jamenei murió el sábado, anunciaron los medios estatales iraníes, en ataques aéreos israelíes y estadounidenses que pulverizaron su complejo central de Teherán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que habló con el rey Abdullah de Jordania y que Europa está "en plena solidaridad" con Jordania después de los ataques iraníes.