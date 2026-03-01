🔴 EEUU e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán: la operación 'Furia épica' busca un cambio de régimen en Teherán
🔴 Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump insta a su población a rebelarse contra el régimen: "Es la oportunidad"
🔴 El arsenal de Irán para responder a Israel y EEUU: misiles hipersónicos, balísticos y enjambres de drones
Última hora de la guerra | Kaja Kallas afirma que la muerte de Jamenei es un "momento decisivo en la historia de Irán"
La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo el domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, fue "un momento decisivo en la historia de Irán".
"Lo que viene después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su gente pueda moldear con mayor libertad", dijo Kallas en la red social X.
"Estoy en contacto con mis socios, incluidos aquellos en la región que sufren el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas para la desescalada".
Jamenei murió el sábado, anunciaron los medios estatales iraníes, en ataques aéreos israelíes y estadounidenses que pulverizaron su complejo central de Teherán.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo que habló con el rey Abdullah de Jordania y que Europa está "en plena solidaridad" con Jordania después de los ataques iraníes.
Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque directo
El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha confirmado este domingo que el Ejército británico identificó dos misiles iraníes disparados "en dirección" a sus bases en Chipre si bien ha descartado por ahora que se haya tratado de un ataque.
"Estamos bastante seguros de que no apuntaban a nuestras bases", ha declarado Healey en una entrevista con Sky News. Reino Unido cuenta, cabe recordar, dos bases en la isla.
Healey, sin embargo, ha declarado que el incidente es una señal de que la escalada regional tras los ataques de EEUU e Israel y los contraataques iraníes "es una amenaza muy real y creciente".
Albares afirma que los 30.000 españoles que están en Oriente Medio "se encuentran bien y no hay heridos"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que los 30.000 españoles que están actualmente en la región de Oriente Medio se encuentran bien y nadie ha resultado herido en los ataques de EEUU e Israel a Irán ni en las acciones de represalia del régimen iraní a países de la zona.
"Ningún español se encuentra herido, y, por supuesto, no hay ningún fallecido, se encuentran bien", ha asegurado Albares en una entrevista en TVE.
En la jornada de este domingo, el ministro de Exteriores mantuvo una reunión telemática con los quince embajadores en la región, de quienes ha destacado la profesionalidad de todos, especialmente del personal de la Embajada en Teherán, que está trabajando "en circunstancias muy difíciles".
Sobre la posible evacuación de estos ciudadanos, ha explicado que todas las embajadas tienen previsto un plan de evacuación si las circunstancias lo requieren, pero ha dicho también que las condiciones son muy distintas en cada país porque no es lo mismo que tengan el espacio aéreo abierto o cerrado o que esté habiendo bombardeos.
Alí Larijani, 'Delcy' de Irán, jura venganza contra Israel y EEUU: "Quemaremos sus corazones"
Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, no se encuentra entre los altos cargos del régimen muertos en la primera oleada de ataques de las operaciones 'Furia épica' y 'Rugido del león' ordenadas por EEUU e Israel.
Larijani, según fuentes de las fuerzas armadas israelíes, sí era un objetivo y se habría reunido con el ayatolá Alí Jamenei en la misma mañana del sábado en la que el líder supremo de Irán fue ejecutado. Sus primeros movimientos indican que efectivamente era el hombre elegido para pilotar la continuidad del régimen en caso de un descabezamiento.
"Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", pronunció, al tiempo que saludaba a los altos cargos muertos en los bombardeos como "mártires que fortalecen la resistencia del pueblo".
Von der Leyen asegura que tras la muerte de Jamenei, "Irán renueva la esperanza"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha declarado que a raíz de la marcha de Jamenei, "el pueblo iraní renueva la esperanza". Pero, al mismo tiempo, esta situación lleva a Irán a una "espiral de violencia".
"Este momento conlleva un riesgo real de inestabilidad que podría llevar a la región a una espiral de violencia. Estamos colaborando estrechamente con todos los actores clave, así como con nuestros socios regionales, para salvaguardar la estabilidad, la seguridad y proteger la vida de los civiles", ha expresado von der Leyen en un tuit publicado este domingo en la red social X.
I just spoke with @KingAbdullahII of Jordan. We stand in full solidarity with the Hashemite Kingdom of Jordan following yesterday's Iranian strikes.
With Khamenei gone, there is renewed hope for the people of Iran. We must ensure that the future is theirs to claim and shape.…
El Papa León XIV pide el fin de la "espiral de violencia" tras los ataques a Irán
El Papa León XIV dijo el domingo que está siguiendo con "profunda preocupación" los acontecimientos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán e hizo un apasionado llamamiento para detener lo que llamó una "espiral de violencia".
"Dirijo un emotivo llamamiento a las partes implicadas para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable", afirmó el Papa.
"La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas o con armas... sino sólo mediante un diálogo razonable, genuino y responsable", dijo el Papa durante su discurso semanal a los peregrinos en la Plaza de San Pedro después de la oración dominical.
El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi llama a la guerra santa contra EEUU e Israel
El gran ayatolá Naser Makarem Shirazi una figura prominente del chiísmo iraní emitió el domingo una fetua (edito islámico) donde llamaba a la yihad contra Estados Unidos e Israel.
El marya taqlid chií, el rango más alto dentro de la jerarquía chiita usulí, indicó que "el pueblo de Irán y el mundo islámico son los vengadores de la sangre del líder mártir de la Revolución", tras el asesinato del líder supremo de la república islámica, Ali Jameneí.
"Los principales responsables de este crimen son Estados Unidos y el régimen sionista. Esta venganza es un deber religioso de todos los musulmanes del mundo hasta que se erradique el mal de estos criminales", indicó Shirazi según reportó la agencia iraní Tasnim.
Metsola dice que" el fin del Ayatolá debe marcar el fin de la era de los dictadores en Irán"
La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dicho que "el fin del Ayatolá debe marcar el fin de la era de los dictadores en Irán".
Además, la maltesa ha manifestado que la población iraní merece "la libertad" tras 47 años de régimen ayatolá y ha reivindicado el papel de la Unión Europea como mediador de conflictos internacionales.
El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años y jurista chií, será el líder supremo interino de Irán, tras la muerte de Jamenei
El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.
Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.
El tercer miembro del consejo es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, según la página de la Asamblea de Discernimiento.
Albares: "No hay víctimas mortales españolas"
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "no hay víctimas mortales españolas" en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que también han provocado las represalias de Teherán en la región. Así, los 30.000 españoles en la zona están a salvo.
Además, ha recordado que hoy a las 17:00 h se celebra un Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores para abordar la situación del conflicto y medidas prácticas para la desescalada del conflicto. La reunión la va a liderar Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea.
Última hora de la guerra | Putin dice que el asesinato de Jamenei violó "todas las normas”
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.
”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Israel asegura que mató a 40 comandantes y altos funcionarios iraníes "en un minuto"
El Ejército israelí aseguró este domingo que "en un minuto", durante el primer ataque de la Operación "Rugido del León", iniciada ayer contra Irán en esta nueva guerra con colaboración de EE.UU., acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes.
"Durante la noche, continuamos e intensificamos los ataques en todo Irán. Estamos allanando el camino hacia la frontera iraní, llegando hasta la ciudad de Teherán. Atacamos también los sistemas de defensa iraníes y ampliamos la superioridad aérea de la Fuerza Aérea", declaró a medios Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), este domingo.
Irán lanza dos misiles "en dirección a Chipre", confirma Reino Unido
Reino Unido ha confirmado que Irán ha lanzado dos misiles "en dirección a Chipre" y que el Ejército británico ha derribado dos drones. Así lo ha confirmado el secretario de Defensa británico, John Healey, en una entrevista en SkyNews.
"Tenemos dos misiles disparados en dirección a Chipre. No creemos que tenían como objetivo Chipre, pero de todas formas es un ejemplo de cómo hay una amenaza creciente muy real de un régimen que está atacando toda la región y que requiere que actuemos", ha explicado Healey
Además, Healy ha recordado que los soldados británicos en Irak han abatido al menos un dron iraní.
'We're taking down the drones that are menacing either our bases, our people, or our allies'— Sky News (@SkyNews) March 1, 2026
British forces are 'taking down' Iranian drones that have threatened British interests in the Middle East, @JohnHealey_MP tells @TrevorPTweetshttps://t.co/wCvpri8yw4
:tv: Sky 501 pic.twitter.com/KFFVd4FGM6
Respuesta de Irán | 456 heridos y una mujer fallecida en Israel
El balance provisional de los contraataques iraníes contra Israel deja por ahora una mujer fallecida y 456 heridos de diversa consideración, pero la mayoría leves, según una estimación publicada este domingo por el Ministerio de Salud israelí.
La fallecida es una mujer de 60 años y la causa de su muerte parece ser un fallo respiratorio durante una de las evacuaciones. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana.
Un total de 456 personas han sido hospitalizadas en algún momento de los ataques, de las cuales 86 siguen ingresadas. Una de ellas se encuentra en estado grave y 19 han recibido un pronóstico reservado.
Albares, reunido con todos los embajadores españoles en Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está reunido en estos momentos con todos los embajadores españoles en los países de Oriente Medio tras los recientes ataques masivos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán que han provocado la muerte del líder supremo Ali Jamenei.
En el encuentro también se están monitorizando las réplicas del Ejército iraní sobre las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, donde hay unos 20.000 españoles residentes o turistas en países como Catar, Abu Dhabi o Baréin.
Última hora | El presidente de Irán ve en la muerte de Jamenei una "declaración de guerra abierta"
Masud Pezeshkian, presidente de Irán, ha denunciado que la muerte del líder supremo del país este sábado en la operación conjunta de EEUU e Israel sobre Teherán representa una "declaración de guerra abierta" contra el mundo musulmán y ha prometido venganza en recuerdo del ayatolá.
Pezeshkian, ahora al frente de un triunvirato de gobierno provisional, no se ha andado con paños calientes a la hora de describir el impacto de la muerte de Jamenei: "Es la mayor aflicción del mundo islámico actual", ha manifestado en un mensaje publicado por la radiotelevisión estatal IRIB.
Mario Sznajder: "Sin una revuelta de los iraníes no caerá el régimen"
Mario Sznajder (Argentina, 1948) es doctor en Ciencia Política y profesor emérito en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde ha desarrollado, desde hace más de 50 años, una trayectoria de décadas como especialista en Oriente Próximo, autoritarismos, transiciones democráticas y derechos humanos.
Ha vivido en primera persona todas las guerras árabe-israelíes y las sucesivas oleadas de violencia entre Israel y sus vecinos, combinando la experiencia vital con su producción académica.
En una entrevista con EL ESPAÑOL ha advertido de que el régimen de los ayatolás sólo caerá si se produce una "revuelta de los iraníes".
El canciller alemán llama a Irán a cesar sus ataques en la región
El canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a Irán a cesar los ataques que ha lanzado contra varios países en la región como reacción a los bombardeos sobre el país de fuerzas israelíes y estadounidenses.
"El Gobierno alemán llama a Irán a poner fin a los ataques militares contra Israel y nuestros otros socios en la región", dijo Merz en un comunicado.
"Irán tiene que abstenerse también de otras actividades que causen inestabilidad en la región", añadió.
Con respecto a los ataques de EEUU e Israel Merz no hizo ningún juicio sino que se limitó a decir que Alemania no había participado en ellos.
The Iranian people have the right to determine their own future. Germany is coordinating closely with the United States, Israel and partners in the region. We remain committed to peace and security in the region and to Israel's security.
Ataque sobre Irán | Israel está bombardeando Teherán
La ciudad de Teherán ha sufrido un nuevo ataque este domingo por parte de la aviación israelí, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado en su canal de Telegram. Los edificios han temblado durante varios segundos y se han producido varias explosiones seguidas de columnas de humo.
"Por primera vez desde el inicio de la Operación 'León Rugiente': Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacan objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", escribió el organismo castrense israelí.
"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán", añade.
Se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas díez explosiones en total que han sacudido la ciudad, según hna podido presenciar los corresponsales de EFE en la capital.
Los países del Golfo Pérsico sufren los ataques de Irán
Los bombardeos de los ejércitos de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado los contraataques del Teherán en las bases estadounidense en el Golfo Pérsico, afectando a miles de vuelos y a los ciudadanos de los países de la región.
Según un vídeo publicado en redes sociales, en Dubai se han visto drones iraníes durante toda la noche, que han sido interceptados bajo la mirada de miles de turistas.
Turistas alojados en Dubái han comenzado a compartir vídeos en los que se les ve mirando al cielo "de lo más tranquilos" mientras, sobre sus cabezas, se iluminan los interceptores que derriban drones iraníes