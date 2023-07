Putin busca pruebas contra Prigozhin mientras llama "traidores" a sus lugartenientes

Algunos lo llaman "golpe", otros lo llaman "motín". Yegveni Prigozhin, sin embargo, con un aire entre Espartaco y Mussolini, prefiere llamarlo "marcha". Así se refirió de nuevo a su avance sobre Moscú del viernes 23 y el sábado 24 de junio en un audio publicado en redes sociales. Entendemos que el jefe del Grupo Wagner está en Minsk, pero no hay imágenes suyas en esa ciudad ni en ningún otro lugar de Bielorrusia. Se llegó a rumorear su presencia en San Petersburgo, pero ni el vídeo era muy esclarecedor ni parece que tenga sentido que Putin vaya a permitir algo así.

En su comunicado, Prigozhin agradecía al pueblo ruso su apoyo de los últimos días. Puede que conociera ya el resultado de un par de encuestas independientes en las que se afirmaba que tres de cada diez rusos aún tenían una visión positiva de él, según publicó este lunes el New York Times. Es un resultado sorprendente si tenemos en cuenta que tanto el Kremlin como la propaganda mediática del estado llevan dos semanas acusándole de traición y de enemigo de la patria.

De hecho, en los últimos días, se ha visto a jóvenes con banderas de Wagner en Moscú y se ha sabido que el ejército privado sigue reclutando gente, aunque en principio aún no se haya reconstruido una sede ni una organización como tal en Bielorrusia, donde se supone que podrían gozar de una cierta libertad. No en vano el propio Lukashenko declaró la semana pasada que Wagner podía ayudar a su país gracias a su experiencia y que, desde luego, no eran gente de temer.

El Grupo Wagner se retira de Rostov del Don Reuters

Por todo ello, Prigozhin, envalentonado o directamente optando por una táctica suicida volvió a llamar "traidores" a Gerasimov y Shoigú, los dos hombres encargados de la "operación especial militar" por decisión directa de Putin. Dos de sus lugartenientes más fieles y por los que, indudablemente, Putin ha tomado partido en esta guerra. Otra cosa es lo que suceda en el futuro si desde el frente siguen llegando malas noticias, pero, de momento, el núcleo duro sigue siendo el núcleo duro… y Prigozhin sigue empeñado en enfrentarse con todo lo que tiene en su poder, que cada vez es menos.

La absorción de Wagner por el Kremlin

Por su parte, y en ausencia del lobo que guarda a las ovejas, el Kremlin parece dispuesto a hacerse en la práctica con la infraestructura del Grupo Wagner. Ante la reiterada negativa de Prigozhin de integrar su ejército privado dentro de las tropas regulares rusas, como se exigía a todos los grupos paramilitares desde el pasado 1 de julio, Moscú ha decidido absorber todo lo que quede de Wagner en Rusia. Prigozhin quedará con unos cuantos fieles en Bielorrusia y del número de esos fieles probablemente dependa su futuro.

De momento, en la sede de Wagner en San Petersburgo todo son redadas de día y de noche en busca de dinero, mercancías y documentos que puedan implicar a Prigozhin en otros delitos, más allá de los que le fueron retirados en la noche del sábado, cuando decidió detener su 'marcha' sobre el Kremlin. Aunque en cualquier momento se podría reactivar dicha acusación -el ministerio de justicia insistió la semana pasada en que no había ningún acuerdo con Prigozhin sobre ningún tipo de amnistía, simplemente se le había dado la opción del exilio- , nunca está de más rebuscar nuevos delitos o, simplemente, tener conocimiento de primera mano de exactamente qué controlaba Wagner y cómo.

El 'imperio Wagner', como informa el Wall Street Journal, es mucho más que el grupo de 30.000 mercenarios que se calcula que pueden estar aún activos en Ucrania, África y Siria. Desde San Petersburgo, Prigozhin controlaba a través de su propia empresa Concord, varios grupos de redes sociales (el conglomerado Patriot Media, por ejemplo, que estuvo detrás de la intoxicación masiva en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016) y todo tipo de información sensible.

Las unidades de los servicios secretos llevan días sacando servidores y servidores de la sede principal para organizarlos y tratar de poner un poco de orden. El Kremlin, como dijo el propio Putin la pasada semana, lleva años financiando al Grupo Wagner, pero los hechos han demostrado que no ha puesto suficiente atención a sus actos. Putin confiaba tanto en Prigozhin que le dejó hacer. Ahora, toca analizar la estructura Wagner para poder absorberla, probablemente bajo otro nombre y, a ser posible, incorporando a buena parte de los mercenarios aún activos y los ya retirados.

El futuro de Prigozhin

¿Dónde deja eso a Prigozhin? En el limbo. Sin duda, el antiguo cocinero aún sueña con reconstruir su imperio y destronar a Putin. Si eso fuera posible, probablemente ya no estaría vivo. Se metió en una guerra abierta en la que no ha hecho sino perder batalla tras batalla, pero como buen militar ruso, está acostumbrado a las pérdidas en combate y a que eso no le impida seguir doblando su apuesta. De lo contrario, sus declaraciones de este lunes no se entienden.

Prigozhin Europa Press

También puede ser que, simplemente, esté intentando mantener la atención sobre sí mismo. Es complicado asesinar a alguien de quien se habla todos los días en los medios. Resulta escandaloso incluso para un régimen como el de Putin. En cualquier caso, pronto sabremos cuántos soldados se han quedado de su lado, qué facilidades le da Lukashenko una vez el Kremlin ha cerrado el grifo y lo más probable es que poco a poco el foco mediático se vaya alejando de él. En ese caso, lo normal es pensar en dos alternativas.

La primera es la más sencilla: dentro de un año, tal vez dos, se abrirá una ventana y Prigozhin caerá por ella. O ingresará en la UCI de algún hospital de Minsk tras un malestar fortuito. La segunda requiere de más trámites, pero en términos de propaganda es más efectiva: el FSB descubre información detallada en una de sus redadas en las que queda claro que Prigozhin siempre había estado colaborando con la CIA. O con Ucrania. O con la OTAN, así, en general. En ese momento, se le detiene, se le juzga y se le mete en una cárcel para el resto de su vida. Putin salva la imagen ante su pueblo, gana la reelección y a otra cosa.

Lo que está por ver es cómo afectará esta transición al potencial militar ruso. Wagner no solo era una de sus piezas clave en Ucrania -con más ruido que nueces, pero esa sería otra historia-, sino que le servía a Putin para aumentar su influencia en el tercer mundo sin tener que comprometer directamente el nombre de su país. Con China intentando pescar en los mismos caladeros, o esta transferencia de poder se hace pronto o el palo puede ser importante para el Kremlin.

