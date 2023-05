Ucrania avanza palmo a palmo en Bakhmut pero Zelenski juega al despiste con la contraofensiva

"Mentalmente, estamos preparados: nuestro ejército está motivado y tenemos suficientes hombres dispuestos… pero aún no ha llegado todo lo que nos habían prometido. Estamos esperando que lleguen armas que nos ayuden a reforzar nuestra contraofensiva y, sobre todo, a proteger a nuestra gente. Los tanques llegan a montones… podríamos avanzar con lo que tenemos y probablemente sería un éxito, pero perderíamos muchos soldados y eso es inaceptable. Necesitamos esperar. Necesitamos algo más de tiempo”.

Esas fueron las palabras literales del presidente ucraniano Volodimir Zelenski en la entrevista que concedió a la BBC el pasado martes. De alguna manera, matizaba lo dicho hace dos semanas, cuando afirmó que su país estaba listo para la contraofensiva sin "pero" alguno. Zelenski no solo quiere derrotar a Rusia en el campo de batalla, sino que quiere hacerlo con la mayor contundencia posible. Una victoria que no admita discusión y que no requiera un número de bajas inasumible. Todo lo contrario, en definitiva, de lo que los rusos hicieron en Mariúpol, Sievierodonetsk o, más recientemente, Bakhmut.

Ahora bien, que Ucrania no tenga pensado empezar ya una contraofensiva en mayúsculas no quita para que vaya buscando las cosquillas al ejército ruso allá donde puede: los ataques con drones a depósitos y refinerías son constantes y más precisos serán cuando se puedan utilizar los Storm Shadows británicos, misiles de largo alcance que pueden amenazar las posiciones rusas en retaguardia con la única condición de que no ataquen objetivos dentro del territorio ruso reconocido legalmente.

Pinza sobre Bakhmut

Tampoco quita para que las tropas desplegadas por el frente acepten los regalos del ejército ruso. Al fin y al cabo, como se ha demostrado en los últimos días con los enfrentamientos entre Prigozhin, Kadyrov y Gerasimov, hablamos de un ejército dividido en varias facciones, mal organizado, sin un objetivo claro, desabastecido y con la moral por los suelos. Es de entender que Zelenski quiera ser prudente, pero la oportunidad la pintan calva: Rusia está en plena descomposición interna, es el momento ideal para un golpe definitivo si se dan las circunstancias.

De hecho, aunque el presidente juegue al despiste -Prigozhin, en su último audio publicado, insiste en que Zelenski miente al negar la "contraofensiva", pero ya sabemos que Prigozhin es un tipo peculiar -, las noticias desde Bakhmut son más que esperanzadoras para el ejército ucraniano, que sigue avanzando poco a poco ante las constantes retiradas del enemigo. Si el pasado martes, el líder del Grupo Wagner denunciaba que la 72ª brigada Independiente Mecanizada había abandonado sus posiciones, cediendo tres kilómetros cuadrados de terreno, este jueves le habría tocado a la 4ª y a la 374ª brigada motorizada rusa dejar el camino libre en los alrededores de Ivanivske, al sur de Bakhmut, según informa Martín Tuitero citando fuentes rusas de Telegram.

Desde la llegada del Regimiento Azov a la ciudad, la dinámica ha cambiado por completo, a lo que hay que añadir la incapacidad rusa de cubrir los flancos que va dejando Wagner en su retirada. Aunque Prigozhin al final no ha retirado a todos sus hombres, sí que se observa una menor implicación. Allí donde Wagner abandona las posiciones y es sustituido por unidades regulares del ejército ruso, el desastre es inmediato. Imaginemos esto en los otros mil trescientos kilómetros del frente.

Estas estampidas rusas pueden tener un efecto devastador sobre las tropas invasoras que aún intentan conquistar el diez por ciento restante de la ciudad. Se producen a la vez en el norte (Khromove) y en el sur (Ivanivske), lo que hace que Ucrania se vea en disposición de acabar embolsando a los combatientes del centro de la ciudad, justo lo que tanto temía el Pentágono hace meses… pero al contrario. Los avances en Bohdanivka también han permitido recuperar parte del control de la carretera de Khromove a Chasiv Yar, aunque es territorio que sigue en disputa.

La batalla de Zaporiyia

Siguiendo su intento por mermar la capacidad de suministro y de movimiento en general de las tropas rusas, Ucrania habría atacado con misiles HIMARS -puede que la decisión del gobierno británico convenza al estadounidense de una vez de enviar ATACMS al frente- las instalaciones rusas en Zolote, desde donde se abastece al ejército de Bakhmut por el flanco este. Si el ejército de Zaluzhnyi consigue interrumpir el tránsito por la T0504 hacia Popasna, habrá logrado un gran éxito estratégico, dificultando aún más los movimientos de armas, tropas y alimentos.

De hecho, la idea es esa: ahogar al ejército ruso. Que nadie piense en una ofensiva del tipo 24 de febrero de 2022, con tanques entrando por todas partes. Ucrania quiere cocer a Rusia a fuego lento. Dejar a su ejército sin recursos hasta obligarlo a la rendición. Buscar el espacio en el que la manta no llegue a tapar la cabeza o los pies y entrar sin dudarlo. Lo normal es que la gran ofensiva se monte alrededor del nacimiento del río Dniéper y la localidad de Vasilivka, en el oblast de Zaporiyia, pero si el ejército ruso decide autodestruirse en el este, Ucrania no va a desaprovechar la oportunidad.

Lo desconcertante en todo esto es la ausencia de reacción de Rusia. Su ofensiva de invierno se tradujo en un puñado de kilómetros que ni siquiera les valió la conquista completa de Bakhmut. En medio de tanta lucha interna, ya ni siquiera se preocupan en amenazar con ataques nucleares. El pasado martes, durante el discurso del Día de la Victoria, Putin habló de la necesidad de proteger a sus "hermanos del Donbás", sin hacer referencia alguna a Zaporiyia o a Jersón, regiones que Rusia se anexionó el pasado otoño de forma unilateral. El enemigo está grogui y Zelenski lo sabe. Raro será que no haga nada al respecto.

Guerra Rusia -Ucrania

