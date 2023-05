El jefe de Wagner asegura que el Ejército ruso huye de Bakhmut y amenaza con "contar la verdad"

El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha denunciado que una unidad militar del Ejército ruso ha abandonado su posición en la batalla por controlar Bakhmut, epicentro de los combates en Ucrania, mientras que sus mercenarios luchan en el campo de batalla sin apenas munición.

El líder de los Wagner asegura que soldados rusos huyen de Bakhmut porque las órdenes dadas por los altos mandos militares son "criminales". "Se está cometiendo un crimen contra el pueblo ruso", ha afirmado.

Critica, además, que las tropas de Vladímir Putin son "incapaces" de defender el país y denuncia que líderes del Ejército están engañando al presidente ruso sobre el devenir de la guerra, en clara referencia al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov. "Un soldado no debe morir por la estupidez absoluta de su jefatura", ha dicho en un vídeo de casi media hora.

[Putin en el Día de la Victoria: "Occidente está en una verdadera guerra contra nuestra patria]

"Una de las unidades ha huido"

"Hoy una de las unidades del Ministerio de Defensa huyó de uno de nuestros flancos exponiendo el frente. Abandonaron sus posiciones, todos huyeron", ha avisado Prigozhin, que explica que esta unidad dejó sin protección un área de casi dos kilómetros de ancho y 500 kilómetros de profundidad. También señala que el Ejército ucraniano ha recuperado tres kilómetros cuadrados en dirección a Bakhmut.

En el vídeo, repleto de críticas al Ejército ruso, Prigozhin amenaza con la retirada total de las tropas de Wagner en Bakhmut si en los próximos días no recibe la munición prometida por Moscú, ya que sólo se les han proporcionado "el 10% de lo solicitado". También ha amenazado con "contar toda la verdad" de lo que ocurre en el frente y sobre la falta de munición si no recibe todo el material militar exigido.

Por el momento, sus unidades de mercenarios no abandonarán sus posiciones en Bakhmut esta madrugada, como había amenazado, pese a no haber recibido aún la munición prometida. Prigozhin asegura que hoy no se irán porque Moscú ha dejado claro por escrito en una orden de combate que lo considerarían una "traición a la patria", aunque él mismo ha calificado de "traición" cómo el Ejército ruso actúa con Wagner.

[Kim Jong-un felicita a Putin por el Día de la Victoria y por "luchar contra los imperialistas"]

"No nos iremos, insistiremos un par de días más, lucharemos. Pero si no hay municiones abandonaremos nuestras posiciones y preguntaremos quién es el verdadero traidor, posiblemente el que firmó la orden. (...) Nos han engañado descaradamente", ha añadido, mientras lamenta la muerte "sin sentido" de sus hombres en esta ciudad ucraniana.

Alerta de la contraofensiva de Ucrania

La clave del vídeo de Prigozhin es, sin duda, la huida de soldados rusos del frente. En él, el jefe de los Wagner sostiene que las fuerzas ucranianas están "desgarrando los flancos" en dirección de Bakhmut , donde quedan aún 2,36 kilómetros cuadrados por tomar, y se están reagrupando en la vecina región de Zaporiyia. "Comenzarán en un futuro próximo una contraofensiva", advirtió.

El empresario ruso volvió a arremeter contra la cúpula militar rusa en su ya viejo enfrentamiento directo y sostiene que las órdenes que reciben los mandos en el terreno son "absolutamente criminales". "Y por eso quiero enfatizar que existe un crimen llamado 'destrucción del pueblo ruso, traición a la patria'", que están siendo cometidos por un pequeño grupo de personas".

Prigozhin mencionó además que no sabe qué motivos tiene hoy la cúpula rusa para celebrar el Día de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. "Feliz Día de la Victoria a todos nuestros abuelos. Por qué lo estamos celebrando es una gran pregunta", afirmó.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan