Alemania pide negociar la paz con Putin después de comprometerse a enviar tanques a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este sábado que su Gobierno hará "todo" lo posible por evitar una escalada bélica entre Rusia y los países miembros de la OTAN. Lo ha remarcado después de que esta semana su Ejecutivo autorizase el envío de tanques del tipo Leopard 2 a Ucrania.

"Hemos hecho todo para que no haya una escalada de esta guerra que lleve a un conflicto entre Rusia y los Estados de la OTAN. Vamos a hacer todo para que esto no suceda", manifestó Scholz en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el Palacio de San Martín, sede de la Cancillería argentina.

Olaf Scholz seguirá intentando poner fin a la guerra en Ucrania a través de negociaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Volveré a hablar con Putin por teléfono, porque necesitamos dialogar entre nosotros", ha confesado el canciller en una entrevista con el diario alemán Tagerspiegel. "Depende de él retirar las tropas de Ucrania y detener esta terrible guerra sin sentido que ya ha costado cientos de miles de vidas", argumentó.

Después de incidir en que impulsará un acuerdo de paz, Scholz ha aludido a otras conversaciones que ha mantenido con Putin. Todos estos contactos telefónicos, ha recordado, no tenían un "tono descortés", pero ha subrayado que la posición del líder ruso era "anexionar, por la fuerza, partes de su país vecino". Algo "inaceptable" para el mandatario alemán.

También apuntó que han hablado sobre cuestiones concretas, como las exportaciones de cereal ruso, la seguridad en la central de Zaporiyia o sobre la dependencia energética de Alemania con Rusia. Para Scholz, no obstante, es importante "volver una y otra vez al tema central", que es el de avanzar y salir de un conflicto bélico que es "terriblemente absurdo".

Scholz reafirmó que su país no permitirá que la guerra en Ucrania escale a un conflicto entre Rusia y la OTAN). "Hemos contribuido a que no haya una escalada del conflicto porque esto tendría consecuencias graves para todo el mundo. Esto llevaría, por ejemplo, a una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Esto no sucederá. Vamos a evitarlo con todos nuestros esfuerzos, lo hemos conseguido hasta ahora y lo seguiremos haciendo", dijo el jefe del Gobierno alemán, quien aseguró que "no hay país que apoye más a Ucrania que Alemania".

Vladímir Putin, por su parte, ha expresado también que está abierto a establecer nuevas vías de comunicación con Olaf Scholz, aunque no tiene una llamada telefónica programada con él, aseguró un portavoz del Kremlin a la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Todo este intercambio de alusiones y la motivación por negociar llega en una semana convulsa. Por un lado, Ucrania ha instado a sus "socios" de Europa y Estados Unidos a enviarle más recursos para la guerra. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, incidió durante jornadas de la urgencia de añadir tanques del modelo Leopard 2 y cazas F-16. Y ahora también ha pedido misiles de largo alcance.

Con respecto a este envío de material, Scholz criticó la petición del dirigente ucraniano y alegó que este asunto "no está sobre la mesa". El canciller aseguró que está en contra de entrar en una "competición" de suministro de armamento a Ucrania por parte de los países occidentales. "Apenas se ha tomado una decisión, no podemos meternos en otro debate", ha destacado, diciendo que "da una impresión de poca seriedad y socava la confianza en las decisiones del Estado por parte de los ciudadanos".

Alemania ha sido precisamente el mayor escollo de la Unión Europea a disponer una remesa de tanques. Hasta hace unos días no se decidió a aportar estos carros de combate. Estados Unidos presionó anunciando el envío de M1 Abrams, otro modelo, y varios países del este de Europa enviaron mensajes públicos exigiéndole que los mandara.

La medida ha enfurecido al Kremlin, sugiriendo que este apoyo introduce a los miembros de la OTAN en la guerra. Y han devuelto las amenazas que penden desde el inicio de la contienda. Además, desde Kiev han anunciado que tres personas han muerto y otras cinco resultaron heridas en Jersón por el ataque de fuerzas rusas a un hospital, una escuela, una estación de autobuses, una oficina de correos, un banco y edificios residenciales.

