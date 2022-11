Putin agacha la cabeza tras la retirada de Jersón y se borra del G20 donde Biden y Xi planean reunirse

Los ucranianos todavía se muestran cautelosos, pero la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón, la única capital de provincia que estaba bajo su control, se interpreta ya como una derrota más para Rusia en el campo de batalla y una nueva humillación para su presidente, Vladímir Putin. "Otra victoria para Kiev", ha llegado a aventurar el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

En cierta manera se esperaba que los soldados rusos abandonasen la zona tras haber evacuado a la población. Sin embargo, perder la ciudad más importante de una región que limita con Crimea, la península que da salida al mar Negro y que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014, no deja de ser un duro golpe para un ejército que en los últimos meses sólo ha retrocedido, dejando una estela de hombres caídos y equipamiento abandonado a su paso.

Pocas horas después de que el general Sergei Surovikin anunciase que las fuerzas rusas se desplazarían hasta la orilla oeste del río Dniéper -porque, según afirmó, hay problemas logísticos para abastecer a las tropas y no quiere hacer sacrificios innecesarios- Putin anunciaba que no asistiría a la cumbre del G20 que se celebra la próxima semana en Bali, Indonesia. Será el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien acuda en su lugar.

[Putin se atrinchera en Jersón para fijar la nueva línea de defensa en el río Dniéper y proteger Crimea]

El Kremlin no ha dado explicaciones y ha dejado la puerta abierta a una posible participación telemática de Putin. No obstante, la decisión de no querer reunirse cara a cara con los principales líderes mundiales refleja, una vez más, el aislamiento internacional al que está sometido.

De hecho, varios países occidentales llevan meses presionando a Indonesia, anfitrión de la edición, para que retire su invitación al líder ruso. Hay miembros, como Estados Unidos, que incluso han solicitado la expulsión de Moscú del grupo, para lo que se necesitaría prácticamente unanimidad.

Reunión Xi-Biden

Quien sí ha confirmado su participación en el evento es el líder chino Xi Jinping, que trata de recuperar el terreno perdido en el tablero internacional tras dos años de ausencia presencial en las cumbres por su dura política de "Cero Covid". La primera salida de Xi de su país fue, precisamente, para encontrarse con su tradicional aliado, Vladímir Putin, en Uzbekistán en septiembre.

No será así en esta ocasión. En las últimas semanas, Pekín se ha desmarcado de su socio, a quien incluso ha llegado a advertir sobre las consecuencias del potencial uso de un arma nuclear en Ucrania. En cambio, parece que se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden.

EE. UU. El presidente Biden habla virtualmente con el líder chino Xi de la Casa Blanca en Washington en 2021. Reuters

Así lo ha anunciado la Casa Blanca en un comunicado, donde se detalla que "los líderes discutirán los esfuerzos para mantener y profundizar las líneas de comunicación entre los Estados Unidos y la República Popular China".

Esta cumbre será la primera presencial entre ambos líderes desde que Biden asumió el cargo hace casi dos años. Será también la primera conversación orientada a resetear unas relaciones profundamente dañadas, entre otras cosas, por la escalada de tensión tras la visita en agosto de Nancy Pelosi a Taiwán, la isla autónoma que China reclama como suya y que EEUU se comprometió a defender.

[El doble juego de Pekín: pide a Rusia rebajar sus amenazas mientras presiona a Taiwán]

Además, en junio, la Alianza Atlántica incluyó en su Concepto Estratégico a Pekín como principal "desafío" para la seguridad global. En octubre, el Pentágono hizo lo mismo en la estrategia de defensa nacional.

"El presidente Biden cree que es fundamental construir las bases para la relación y asegurarse de que hay reglas para nuestra competición", señaló una fuente de la Casa Blanca a la agencia Reuters. Así, de la reunión entre Xi y Biden no se esperan grandes acuerdos. Sin embargo, el acercamiento no sólo podría rebajar las tensiones entre ambas potencias, sino que podría llegar a arrinconar todavía más a Rusia.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan