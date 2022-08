Nancy Pelosi defiende su viaje a Taiwán pese a la respuesta militar china: "Valió la pena"

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha defendido este martes que su decisión de viajar a Taiwán "ha valido la pena" a pesar de la respuesta militar de China, que lleva días realizando maniobras en los alrededores de la isla.

"No podemos permitir que el Gobierno de China aísle a Taiwán", ha declarado la política demócrata a la cadena americana NBC. "Ellos [el régimen de Xi Jinping] no va a decidir quién puede ir o no a la isla", ha señalado Pelosi en la que es su primera entrevista a un medio de comunicación tras su polémica gira por Asia.

El pasado miércoles, cuando Pelosi aterrizó en Taiwán -una isla autogobernada, pero que el Gobierno de Pekín reclama como suya-, el Ejército chino inició una serie de maniobras militares en las aguas del estrecho de Taiwán.

"Los chinos están haciendo lo que suelen hacer", ha señalado en la entrevista. Asimismo, la política ha criticado que su viaje haya recibido tanta atención. "Hace unos meses, un grupo de senadores estadounidenses viajó a Taiwán. ¿Alguien hizo un escándalo de ello?", ha preguntado Pelosi.

En este sentido, Pelosi ha agradecido haber recibido un "apoyo bipartidista abrumador" sobre su visita histórica y ha reiterado que "no se permitirá que China aísle a Taiwán".

