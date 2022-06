Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Cerca de 5,2 millones de niños necesitan ayuda humanitaria a causa de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el envío de nuevo material ofensivo a Ucrania: "Proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla".

"Continuaremos proporcionando armamento avanzado, incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones", detalla el presidente en The New York Times.

En un artículo titulado 'Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania', Biden concreta "los objetivos" de su ayuda: "Es sencillo. Queremos ver una Ucrania democrática, independiente, soberana y próspera con los medios para disuadir y defenderse de nuevas agresiones".