¿Hay que hablar con Putin? La UE se divide sobre los medios para poner fin a la guerra en Ucrania

¿Debe la UE seguir hablando con Vladímir Putin, al que en Bruselas se considera como único responsable de la agresión brutal e injustificada contra Ucrania? Esta cuestión ha provocado un auténtico cisma entre los líderes europeos. Francia, Alemania o Italia defienden que el diálgo con el presidente ruso es imprescindible para lograr cuanto antes un alto el fuego o para que Moscú desbloquee las exportaciones de cereales ucranianos.

En contraste, los países bálticos sostienen que la escenificación de Emmanuel Macron, Olaf Scholz o Mario Draghi no hace más que legitimar a Putin. A su juicio, la UE debería concentrar todos sus esfuerzos en armar a Ucrania para que Rusia pierda la guerra y no en forzar un alto el fuego que el presidente ruso pueda interpretar como una victoria.

Esta división ha quedado al descubierto durante la cumbre extraordinaria que ha concluido este martes en Bruselas. Allí, los líderes bálticos han arremetido en particular contra Macron y Scholz, que el pasado sábado mantuvieron una larga conversación con Putin sin ningún resultado concreto. Al presidente francés y el canciller alemán se les reprocha además no haber visitado todavía Kiev para mostrar en persona su solidaridad con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, durante la cumbre de este martes UE

"No veo cuál es el sentido de hablar con alguien que está cometiendo un genocidio en el país vecino. Putin hablará cuando sienta que está perdiendo, y ese debería ser nuestro objetivo. Pero la percepción de la opinión pública en cada país es diferente. En los países bálticos tenemos una percepción, y quizá en Alemania, Italia, España o Portugal la percepción es diferente", ha dicho el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins.

"Daría la bienvenida a cualquier conversación o llamada telefónica con cualquiera si dan algún resultado. Desafortunadamente, nuestra triste experiencia muestra que no han producido ningún resultado. Y probablemente ha ocurrido lo contrario: que Rusia se siente legitimada por estas conversaciones. Por tener la oportunidad de hablar libremente con los líderes de Europa Occidental, no prometer nada, no hacer nada y simplemente engañarlos", se quejaba el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.

"Esta es la razón por la que soy realmente escéptico acerca de estos esfuerzos. Los aprecio porqué sé que su intención es buena. Pero desafortunadamente el resultado es obvio y tenemos que sacar algunas conclusiones de eso", ha subrayado Nauseda.

En el extremo contrario del debate, el presidente francés se ha defendido de las críticas y ha alegado que la UE tiene que seguir hablando con Moscú, aunque siempre será el Gobierno de Kiev el que tenga la última palabra sobre un alto el fuego. "Quienes tienen que negociar son los ucranianos y los rusos el día que así lo decidan y el día en que haya un alto el fuego real", ha señalado Macron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, defiende mantener el diálogo con Putin UE

"Pero como europeos seremos partes garantes del proceso, así que es normal implicarse con cada parte y seguir discutiendo. Por todas estas razones, apruebo hablar con Vladímir Putin de manera regular, con plena transparencia con Zelenski", insiste el presidente francés.

También Pedro Sánchez ve necesario mantener el diálogo con el presidente ruso. "Tenemos que ser duros y contundentes en la respuesta, pero al mismo tiempo tenemos que contar con una vía diplomática abierta para que se pueda lograr cesar las hostilidades, un alto el fuego y la paz en Ucrania", ha señalado el presidente del Gobierno.

A su juicio, Europa "tiene que estar sentada a la mesa" cuando se produzcan las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev. Un papel que ya han ejercido en el pasado Alemania y Francia en el denominado 'formato de Normandía'. Eso sí, Putin debe ser consciente en todo momento "de que las sanciones económicas no van a terminar hasta que no salga el último soldado ruso de Ucrania", sostiene Sánchez.

Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa este martes en Bruselas UE

Dialogar con Putin sirve además para contrarrestar las narrativas de desinformación sobre la guerra que difunde el Kremlin en otros países del mundo que sufren el aumento de los precios de la energía o la escasez de alimentos. "Es importante que (estos países) vean que Europa es un actor que quiere y busca la paz, el fin de la invasión y solucionar este conflicto que solamente tiene un agresor, que es el presidente Putin", ha apuntado el presidente del Gobierno.

"Todas las guerras -ha proseguido- cuentan con una vía diplomática que nunca se tiene que cerrar". En todo caso, el presidente del Gobierno admite que la defensa del diálogo con Rusia no es una posición unánime dentro de la Unión Europea. "Hay países que no están de acuerdo con esta estrategia. Hay países que tienen una posición mucho más asertiva respecto a Rusia", apunta Sánchez.

Sigue los temas que te interesan