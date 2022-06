EEUU enviará a Ucrania "sistemas de misiles avanzados para atacar con mayor precisión"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el envío de nuevo material ofensivo a Ucrania: "Proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla".

"Continuaremos proporcionando armamento avanzado, incluidos misiles antitanque Javelin, misiles antiaéreos Stinger, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, helicópteros Mi-17 y municiones", detalla el presidente en The New York Times.

En un artículo titulado 'Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania', Biden concreta "los objetivos" de su ayuda: "Es sencillo. Queremos ver una Ucrania democrática, independiente, soberana y próspera con los medios para disuadir y defenderse de nuevas agresiones".

Biden hace suya la afirmación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que la guerra "solo terminará de forma definitiva a través de la diplomacia. Para el mandatario es fundamental que Ucrania "pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible" para que también sea así en la mesa de negociación.

Armas nucleares

"La invasión que Vladímir Putin pensó que duraría días está ahora en su cuarto mes. El pueblo ucraniano sorprendió a Rusia e inspira al mundo con su sacrificio, valor y éxito en el campo de batalla", celebra Biden, que mantiene el compromiso de dotar a Kiev de un "apoyo militar, humanitario y financiero sin precedentes".

Biden recalca también que Estados Unidos trabajará con sus aliados para abordar la crisis alimentaria que se avecina y para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos "y acelerar la transición hacia un futuro de energía limpia".

Asimismo, proclama que no busca "una guerra entre la OTAN y Rusia". "Por mucho que no esté de acuerdo con el señor Putin -explica Biden en el Times-, no intentaremos provocar su derrocamiento en Moscú. Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados, no participaremos directamente en este conflicto. (...) No alentamos ni permitimos que Ucrania ataque más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia".

Por último, Biden analiza las opiones de un conflicto nuclear y asegura no ver "indicios aunque la retórica ocasional de Rusia sea ya en sí misma peligrosa y extremadamente irresponsable". "Permítanme ser claro -concluye-: cualquier uso de armas nucleares a cualquier escala acarrearía graves consecuencias".

