Fracasa la negociación: Rusia rechaza un alto el fuego y un corredor humanitario en Mariúpol

La primera reunión de alto nivel entre Rusia y Ucrania ha terminado sin resultados prácticos. Esta mañana, el presidente de Exteriores ucraniano, Dimytro Kuleba, se ha reunido con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, con la intención de conseguir un "alto el fuego de 24 horas " que permitiera la evacuación de civiles tras el trágico ataque a Mariúpol. Sin embargo, la reunión ha terminado sin avances.

"Mariupol es la ciudad donde la situación es más grave. He venido aqui con una misión humanitaria: favorecer la salida de civiles que huyen de esta zona de conflicto y trasladar ayuda humanitaria a Mariupol. Desafortunadamente, el ministro Lavrov no estaba en posición de comprometerse a ello, pero asegurío que trasladará esta cuestión a Moscú", ha dicho Kuleba en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Tampoco hemos conseguido un alto el fuego".

Por su parte, el ministros de Exteriores ruso acusa a Ucrania de entorpecer la ayuda. "Hemos explicado el problema humanitario que sufren las ciudades en el este de Ucrania y ellos están utilizando a la gente como rehenes y no nos dejan ayudarles. Nosotros estamos alertando para esto constantemente. Todos los días intentamos abrir corredores humanitarios pero no nos dejan evacuar a la gente", ha dicho.

Preguntado sobre el salvaje ataque a un hospital materno-infantil este miércoles, donde se han producido algunas de las imágenes más espeluznantes del conflicto, con embarazadas heridas, teniendo que ser trasladadas entre los escombros, Sergey Lavrov ha negado que dentro de la instalación hubise médicos o pacientes.

"No es la primera vez que escuchamos estos gritos sobre las supuestas atrocidades que los rusos han cometido. La maternidad estaba siendo utilizada por radicales ucranianos, fueron retirados todos los trabajadores y los pacientes de esta maternidad. Esto lo presentamos tres dias antes, todo lo demás es manipulación de los medios occidentales", acusó.

Lavrov insistió en que Rusia tiene una misión en Ucrania que es la de conseguir un país "desmilitarizado", "amigo" y que "no represente ninguna amenaza para Moscú ni para la lengua y la cultura rusa en Ucrania" acusando a Occidente de ignorar la opresión sufrida por los "rusoparlantes en Ucrania".

Kuleba, por su parte, señala que las demandas de Rusia significan "la rendición de Ucrania" y que tal no es aceptable. "La narrativa amplia que me ha transmitido es que seguirán con su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable. Ellos buscan la rendición de Ucrania. Ucrania es fuerte, está luchando", dijo el ministro.

Preguntado sobre si habían tratado el tema de la neutralidad de Ucrania, Kuleba ha dicho que se trató "de forma muy breve sin profundizar" y que eso sería hablado "en las conferencias de Bielorrusia" prosimamente. "Yo creo que los ministros de Exteriores están habilitados para hablar de todo pero parece que el señor Lavrov no tiene esa intención", ironizó.

El ministro de Exteriores ruso insiste en las peticiones: "Hemos trasladado de nuevo lo que queremos conseguir y nos han dicho que lo van a pensar para darnos la respuesta en Bielorrusia. Tenemos que resolver esto para resolver la crisis ucraniana, respetando nuestras peticiones".

Todavía no hay una fecha establecida para un nuevo encuentro. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido por diversas veces en que quiere sentarse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. Lavrov garantiza que Putin "no se niega a reunirse" para dicutir temas "específicos".

Guerra Rusia -Ucrania

