Putin quiere recuperar su "capital del sur": Odesa hace refugios hasta en los bares de 'striptease'

Hace dos semanas que no caen sujetadores, ni se ven billetes volar. Tampoco se escucha el hielo golpeando el cristal antes de un whisky on the rocks. Los fluorescentes se han apagado y el Instagram del local ya no comparte imágenes de mujeres en lencería y antifaz. Lo único que sigue igual desde el ataque ruso contra las principales urbes ucranianas es la prohibición de sacar fotos en el interior de este club de striptease en el centro de Odesa.