May se verá con Corbyn para llegar a un punto común que contente a Bruselas

La noche del pasado martes Theresa May vivió la derrota de su 'plan B' en la Cámara de los Comunes. Su nuevo acuerdo con la UE no gustó a los parlamentarios británicos y estos, además de tirar por tierra su plan de salida de la UE, aprobaron una enmienda para mandar a May de vuelta a Bruselas a renegociar las condiciones del 'brexit'.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha dicho sentirse dispuesto a reunirse con May para dialogar sobre un acuerdo del 'brexit' que su partido pueda respaldar. Pues para que el 'brexit' salga adelante el acuerdo no solo debe contentar a Europa, sino también -incluso más- a la oposición.

Este cambio de actitud de Corbyn contrasta con su postura hace apenas una semana, cuando aseguraba que no se reuniría con la primera ministra británica a no ser que descartase una salida sin acuerdo el próximo 29 de marzo.

El líder laborista cambió su posición después de que la Cámara de los Comunes haya aprobado una moción que rechaza ese escenario, aunque se trata de una cláusula que no es legalmente vinculante para el gabinete.

En la misma sesión, se descartó una propuesta que sí habría tenido peso legal para obligar a May a aplazar el 'brexit' en caso de que no se apruebe un acuerdo en febrero, una cláusula por la que votaron en contra 14 diputados del Partido Laborista.

"Espero reunirme con la primera ministra para exponer los puntos de vista de mi partido", dijo Corbyn, quien resaltó que el Parlamento "ha votado de manera enfática en contra de la opción de un 'no acuerdo'".

Stephen Barclay, el secretario británico del 'brexit', ha afirmado que "nos iremos el 29 de marzo sin un acuerdo a menos que podamos acordar algo". Ha asegurado no entender "como un 'backstop' limitado en el tiempo es una forma alternativa cuando la Unión Europea la ha derribado desde el comienzo de las negociaciones".

Ha continuado diciendo que "tal y como están las cosas, el Parlamento Europeo ha dicho que no aprobarán ningún acuerdo que no incluya un 'backstop', por lo que estoy realmente interesado en ver hacia dónde se dirigen las negociaciones en este punto", añade.

En cuanto al 'backstop', Corbyn ha dicho que "hay varias opciones, hay cuestiones en términos de tener límites temporales, cuestiones en términos de cláusulas de salida, cuestiones en términos de tecnología y esta será la naturaleza de la negociación con la UE en los próximos días".