Más de 130 empresarios presionan a May y piden un segundo referéndum

El medio Sky News aseguró el pasado miércoles que la plataforma People's Vote publicaría una carta, firmada por empresarios del Reino Unido, pidiendo un segundo referéndum a raíz del fracaso del trato de May con la UE en el Parlamento británico. Aseguran que es la única opción para evitar la salida sin un acuerdo.

En la carta, remitida este jueves al diario británico The Times, más de 130 empresarios han pedido a Theresa May y al líder laborista, Jeremy Corbyn, que apoyen la convocatoria de un segundo referéndum europeo para superar la actual crisis del "brexit".

Entre las empresas que firman esta carta se encuentran el expresidente de los grandes almacenes Marks & Spencers (M&S) Lord Myners y el arquitecto Norman Foster. "Muchas empresas apoyaron el acuerdo del brexit de la primera ministra a pesar de saber que estaba lejos de ser perfecto", subrayan los líderes empresariales.

"Pero esta ya no es una opción. La prioridad ahora es impedir estrellarnos sin acuerdo. La única forma factible para hacer esto es preguntándole a la gente si aún quiere salir de la UE", agregan.

En una encuesta realizada por el grupo activista Hope Not Hate y la campaña civil Best for Britain, asegura que un 60,2% de los encuestados -en una muestra de casi 7.000 personas- querrían un segundo referéndum.

Desde el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn -que ha presentado una moción de censura ante May después de la fracasada votación- un 82% también apuestan por un segundo referéndum.

Las condiciones para la consulta

Pero para poder realizar una segunda votación, es necesario que se lleven a cabo determinados procesos. Chris Hanretty, profesor de política en la Universidad Royal Holloway de Londres, dice que "hay tres cosas que se necesitan antes de un referéndum: una extensión del Artículo 50, un Gobierno que quiera un referéndum y una idea clara de lo que es el referéndum".

Asegura que "para obtener una extensión, el Gobierno debe preguntar a la UE (no puede ser el Parlamento), y los 27 estados miembros de la UE tienen que estar de acuerdo. La UE solo está de acuerdo si el referéndum busca resolver el problema de una manera u otra", añade.

Además, Hanretty dice que este segundo referéndum no podría basarse en un nuevo acuerdo, "porque la UE ha dicho repetidas veces que el acuerdo de salida no se volverá a abrir".