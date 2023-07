El plato que no pude faltar en tu cenas si quieres adelgazar y que recomienda Harvard

Las dietas demasiado restrictivas que prometen una bajada de peso en tiempo récord no solo no funcionan, sino que además tienden a provocar el temido efecto rebote. Para apostar por una alimentación saludable que ayude a perder peso de forma sana, la Universidad de Harvard ha desvelado un tipo de plato que no debería faltar en tus cenas para perder peso de manera saludable.

El plato que no puede faltar en tus cenas para adelgazar según Harvard

El plato del que vamos a hablarte, es un plato que ha sido determinado por los expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard y los editores en publicaciones de Salud de Harvard.

Un plato ideal para que incluyas al menos dos o tres veces por semana en tus cenas y comidas y que será tu gran aliado para perder peso. Te contamos de qué ingredientes debe estar compuesto el 'plato Harvard'.

Ingredientes del plato Harvard

La mitad del plato deberán ser vegetales: Lo que los expertos de Harvard recomiendan, es incorporar vegetales y frutas al plato y que entre ellas existe suficiente variedad. Eso sí, recalcan que las patatas no se catalogan como vegetales en este plato, por su efecto negativo en el azúcar.

Un cuarto del plato tendrán que ser hidratos: granos integrales e intactos (trigo integral, cebada, granos de trigo, quinoa, avena, arroz integral...). Este tipo de granos tienen un efecto moderado en el nivel de azúcar en el organismo en comparación con otros granos refinados.

El otro cuarto serán proteínas: pescado, pollo, legumbres, nueces... Todas ellas son fuentes de proteínas saludables y versátiles. Podrás mezclarlas e incluirlas en ensaladas o combinarlas con vegetales. La recomendación, es que siempre evitemos las carnes rojas, las carnes procesadas y los embutidos.

Otros consejos saludables para acompañar al plato Harvard

Los expertos de Harvard no se han quedado ahí. Además de idear este plato saludable, también han determinado una serie de consejos para tener en cuenta a la hora de acompañarlo en las cenas:

Elimina las bebidas azucaradas: Opta por beber agua, café o té y elimina las bebidas azucaradas. Limita también el consumo de leche y productos lácteos a una o dos raciones por día. En cuanto al zumo, un vaso pequeño al día es suficiente.

Haz ejercicio y actívate: No solo comer saludable y equilibrado es importante, sino que asegurar un estilo de vida activo y hacer ejercicio diario también es clave para asegurar una buena salud y un peso saludable. Así que no dudes en combinar ambos.

Utiliza aceites saludables: utiliza aceites vegetales saludables como el aceite de oliva, soya, maíz, girasol... Evita por el contrario los aceites parcialmente hidrogenados con grasas no saludables. Recuerda que "bajo en grasa" no significa "saludable".

¿Por qué las mujeres tenemos mayor porcentaje de grasa corporal?

Después de descubrir el plato estrella y saludable que no puede faltar en tus comidas y cenas, puede que te preguntes por qué las mujeres tendemos a acumular un mayor porcentaje de grasa. Sobre esto, te adelantamos que existen varias razones por las que las mujeres tenemos un porcentaje de grasa corporal mayor que los hombres. Pero una de las razones principales se encuentra en las diferencias hormonales. Y es que las mujeres contamos con niveles más altos de estrógeno, algo que puede contribuir a una mayor acumulación de grasa corporal.

Por otro lado, el estrógeno también puede influir en la distribución de grasa, haciendo que las mujeres almacenemos más grasa en la zona de las caderas, muslos y glúteos.

Por otro lado, las mujeres tenemos de media entre un 6% y un 11% más de grasa corporal que los hombres. Una de las razones principales tiene que ver por el hecho de que las mujeres podemos quedarnos embarazadas y es precisamente esa grasa corporal la que sirve de fuente de energía para alimentar al propio bebé de sus reservas.

La importancia de perder peso de forma constante y gradual

Aunque te hemos destacado estas claves para perder peso de manera efectiva y rápida, recomendadas por Harvard, es importante destacar que la pérdida de peso siempre debe ser un proceso gradual y constante, si lo que quieres es lograr conseguir objetivos duraderos.

Pero sobre todo nunca olvides consultar primeramente a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta o plan de ejercicios para adelgazar de forma saludable.

