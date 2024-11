Esta es la fruta más consumida en otoño por los españoles sin saber que conlleva un gran riesgo

Si existe una fruta a la que inevitablemente asociamos a la caída de la hoja y los primeros días de frío, esa es la mandarina. Deseada por muchos y no tanto por otros, esta fuente inagotable de beneficios para la salud, también oculta algunos secretos no tan bondadosos que no siempre se tienen en cuenta.

Esta pequeña fruta cítrica está repleta de vitaminas, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles para quienes buscan una alimentación saludable y natural.

Sin embargo, como sucede con muchos alimentos, el consumo excesivo de mandarinas puede tener efectos secundarios en nuestra salud, especialmente en personas con ciertas condiciones médicas.

Beneficios de las mandarinas

Las mandarinas son reconocidas por su alto contenido en vitamina C, lo que las convierte en aliadas del sistema inmunológico, especialmente durante el invierno. Se trata de un nutriente que ayuda a reducir el riesgo de resfriados y otras infecciones.

Además, contiene un fuerte poder antioxidante, que combate los radicales libres y retrasa el envejecimiento celular. Ello sin olvidar su alto contenido de fibra, tan beneficioso para la digestión, mejorando el tránsito intestinal y previniendo el estreñimiento.

Otro aspecto destacable es su bajo contenido calórico: aproximadamente 35 kcal por cada 100 gramos. Esto hace que las mandarinas sean una opción ideal para incluir en dietas de control de peso.

Su gran porcentaje de agua, cerca del 85%, contribuye a la hidratación y tiene un efecto diurético que favorece el funcionamiento de los riñones, ayudando a eliminar toxinas del cuerpo.

Cómo afectan las mandarinas a los riñones

A pesar de sus numerosos beneficios, comer mandarinas en exceso puede tener efectos negativos, especialmente en personas con problemas renales. Esto se debe a que las mandarinas contienen potasio, un mineral esencial para el organismo, pero que puede acumularse peligrosamente en personas con insuficiencia renal.

Cuando los riñones no funcionan correctamente, no pueden eliminar el exceso de potasio, lo que provoca su acumulación en la sangre y puede causar desde arritmias hasta problemas cardíacos graves.

Mujer pelando mandarinas. iStock

Según la National Kidney Foundation, se recomienda a las personas con problemas renales consumir cítricos como la mandarina con moderación, limitando su consumo a una pieza por día. Así se minimiza el riesgo de desequilibrios de potasio en el organismo.

Otros riesgos de consumir mandarinas en exceso

El exceso de mandarinas también puede tener otros efectos secundarios en personas sin problemas renales. Estos son algunos de los efectos a considerar:

Irritación estomacal . Las mandarinas son ricas en ácidos cítricos que, consumidos en exceso, pueden causar irritación en el estómago y agravar problemas digestivos como la gastritis. El consumo elevado de cítricos puede provocar acidez y malestar estomacal, por lo que se recomienda no abusar de esta fruta si se tiene sensibilidad gástrica.

Interferencia en la absorción de otros nutrientes . La vitamina C en grandes cantidades puede interferir en la absorción de vitamina B12, una vitamina clave para la salud del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Este efecto es especialmente importante en personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que obtienen esta vitamina en menor cantidad y pueden tener dificultades para cubrir sus necesidades.

Aumento de azúcar en sangre . Aunque las mandarinas tienen un índice glucémico bajo en comparación con otros alimentos, su consumo excesivo podría elevar los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas diabéticas. Por lo tanto, se recomienda moderación, incluso en esta fruta baja en calorías y de sabor dulce.

Problemas de salud dental. El ácido cítrico y el azúcar natural de las mandarinas pueden dañar el esmalte dental si se consumen en exceso y no se sigue una correcta higiene bucal. Para prevenir problemas dentales, es recomendable enjuagarse la boca después de consumir cítricos y limitar su consumo en exceso.

Cantidad idónea de mandarinas al día

Para aprovechar los beneficios de las mandarinas sin riesgos para la salud, los expertos recomiendan consumir entre una y dos piezas al día en personas saludables. Esta cantidad proporciona la vitamina C y la fibra necesarias sin riesgo de acumular potasio ni de sufrir efectos secundarios.

En personas con problemas de salud, como la insuficiencia renal, siempre es mejor consultar a un médico o dietista antes de incluir mandarinas u otros cítricos en la dieta diaria.



Las mandarinas son una excelente opción para mejorar la salud, especialmente en los meses fríos, cuando el sistema inmunológico necesita un impulso adicional. Sin embargo, su consumo debe ser moderado para evitar problemas de salud, particularmente en personas con condiciones específicas como insuficiencia renal.