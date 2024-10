La nutricionista y experta en antiinflamación Elisa Blázquez revela el secreto de la buena salud intestinal

Elisa Blázquez es nutricionista clínica integrativa y experta en alimentación antiinflamatoria, y actualmente, además de dirigir el departamento de Nutrición y Dietética de la clínica IQtra, ha lanzado al mercado su esperado libro Toma las riendas de tu salud (Espasa 2024), el manual de cabecera definitivo para comprender las conexiones entre el cuerpo, las emociones y el entorno.

La nutricionista de celebrities como Helen Lindes o Pilar Rubio ha diseñado en su nuevo manual un plan para mejorar tu calidad de vida de sus lectores, ayudando a que se sientan menos hinchados y a que recuperan vitalidad.

Elisa ha presentado recientemente en Madrid su obra con pacientes, compañeros y amigos y, de la mano de la periodista Teresa de la Cierva, en un evento en el que desgranó las principales claves de su libro.

La presentadora Pilar Rubio fue una de las amigas de la autora que no quiso perderse la cita y fue tajante: "Elisa me ha cambiado la vida para bien y de manera paulatina. Trabajando mi alimentación de su mano, ha cambiado mi actitud ante la vida. Con ella he aprendido que se puede comer de todo sabiendo cómo se mezclan los alimentos y entendiendo que cada alimento tiene algo bueno".

También acompañaron a Blázquez en su día grande el traumatólogo Ángel Villamor, el doctor José F. Tinao, Nuria González, Isabel Junot, Miguel Ardid, Paola Freire o Rosa Copado, entre otros.

Isabel Junot, Elisa Blázquez, Pilar Rubio y Teresa de la Cierva, durante la presentación Cedida por Espasa (©NoeliaJGP)

Toma las riendas de tu salud no es solo un manual sobre nutrición. En sus páginas, Blázquez explora el impacto de ciertos alimentos en la salud intestinal y su relación con la inflamación crónica, un tema crucial en la medicina preventiva actual, e introduce métodos para fortalecer la microbiota y la salud metabólica a través de una dieta antiinflamatoria.

El libro también ofrece una guía práctica para la vida diaria y consejos para planificar menús, elaborar listas de la compra, y cocinar de manera saludable, todo de forma accesible y adaptable a sus rutinas.

Elisa Blázquez propone al lector en su nuevo libro lo mismo que a sus pacientes en consulta: un enfoque integrativo para comprender todo lo que afecta a la salud física y mental.

Además, explora el impacto de algunos alimentos y señala cómo debilitan el intestino y promueven la inflamación crónica e introduce métodos para fortalecer la microbiota y la salud metabólica a través de una dieta antiinflamatoria.

La lectura de Toma las riendas de tu salud enseña a conocer tu cuerpo y sus conexiones en profundidad y ayuda a realizar un cambio significativo y sostenible en tus hábitos y prioridades. Aprende a cuidarte de manera consciente y eficaz.

Sobre Elisa Blázquez

Elisa Blázquez estudió Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en inmunonutrición y coaching nutricional, y, además, ha realizado diversos cursos y posgrados sobre nutrición holística, suplementación, fitoterapia y biología molecular.

Es una de las pioneras en España en el campo de la nutrición clínica integrativa. Tiene más de quince años de experiencia trabajando con pacientes para el abordaje nutricional de enfermedades crónicas, prevención de salud, microbiota y salud intestinal y mejora del rendimiento físico e intelectual.

Actualmente es la directora del departamento de Nutrición y Dietética de la clínica IQtra.