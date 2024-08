Naomi Watts o Jodie Foster: las actrices de Hollywood que siguen plantando cara al tabú del cuidado en la menopausia

Naomi Watts publicará su libro sobre menopausia Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause. Cedida

En los últimos años, el tabú que rodea a la menopausia ha comenzado a desmoronarse, gracias en parte a la valentía de mujeres influyentes que han decidido alzar la voz y compartir sus experiencias.

Naomi Watts, la reconocida actriz y productora, sigue dando voz a esta conversación con el anuncio del lanzamiento de su nuevo libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause, (Atrévete a decirlo: todo lo que desearía haber sabido sobre menopausia) programado para enero de 2025. A través de sus propias vivencias, Watts nos invita a reflexionar sobre los desafíos que las mujeres enfrentan durante la menopausia y cómo podemos prepararnos mejor para esta etapa inevitable de la vida con información y conocimiento de aquello que nos va a ocurrir.

Captura de pantalla 2024-08-28 123301 Cedida

¿El fin del Tabú?

Durante mucho tiempo, la menopausia ha sido un tema rodeado de silencio, algo de lo que las mujeres no hablaban. Sin embargo, en los últimos dos años, este silencio ha comenzado a romperse. Medios de comunicación, organizaciones de salud y figuras públicas han comenzado a abordar la menopausia de manera más abierta y directa. Mujeres como Jodie Foster, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Nicole Kidman y Halle Berry han compartido sus propias historias, ayudando a normalizar una conversación que durante mucho tiempo ha sido considerada incómoda.

Naomi Watts ha sido particularmente una voz relevante en este movimiento debido a que experimentó una menopausia precoz a la edad de 36 años. Su vida dio un giro inesperado - en palabras de la actriz- cuando, en plena etapa de formar una familia, recibió la noticia de que estaba entrando en la menopausia.

En su libro, Watts hablará no solo su propia experiencia, sino también de la falta de información y apoyo que sintió en ese momento, un vacío que ahora se dedica a llenar para otras mujeres a través de su trabajo y sus proyectos empresariales, como su línea de cremas específicas para la menopausia o su participación en la plataforma The Swell con las que organiza eventos relacionados con la menopausia en América.

La importancia de la información

Uno de los mensajes clave de Naomi Watts es la importancia de estar informadas sobre lo que implica la menopausia.

La falta de información es un problema común en esta etapa. Muchas mujeres no llegan suficientemente preparadas a esta etapa de la vida, lo que puede hacer que ciertos síntomas se sientan más intensos de lo necesario.

Watts enfatiza que, aunque cada mujer vive la menopausia de manera diferente, comprender los síntomas y cambios comunes puede ayudar a enfrentar esta etapa con mayor tranquilidad.

El diagnóstico

La menopausia, etimológicamente, es simplemente un día en la vida de una mujer: el día en que ha pasado un año desde su último período menstrual. Sin embargo, los síntomas que la preceden, conocidos como perimenopausia, pueden durar de 7 a 10 años.

Durante este tiempo, las fluctuaciones hormonales pueden causar sofocos, cambios de humor, insomnio y una serie de otros síntomas que varían de una mujer a otra, lo que dificulta muchas veces el diagnóstico. Por ejemplo, Halle Berry fue diagnosticada erróneamente con herpes zóster cuando, en realidad, estaba comenzando la perimenopausia.

El impacto hormonal

La caída en los niveles de hormonas como la progesterona, los estrógenos y la testosterona tiene un impacto profundo en el cuerpo de una mujer. Estas hormonas no solo regulan el ciclo menstrual, sino que también juegan roles cruciales en la salud cardiovascular, la densidad ósea, y la masa muscular. Por ejemplo, el estrógeno tiene un efecto protector sobre el corazón y los huesos, y su disminución durante la menopausia puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis.

Estos cambios hormonales requieren ajustes en el estilo de vida, incluyendo la dieta, el manejo del estrés y el ejercicio físico. Adoptar estos cambios no solo ayuda a mitigar los síntomas de la menopausia, sino que también es crucial para una longevidad saludable.

Adaptaciones en el estilo de vida

El ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, es uno de los pilares para mantener la salud durante la menopausia. La doctora Karen Magraith, expresidenta de la Asociación Australiana de Menopausia, ha señalado que "la importancia del ejercicio no debe subestimarse. Comenzar a hacer ejercicio años antes de la menopausia no solo mejora la salud general, sino que también incrementa la energía diaria, reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y mejora la salud mental".

El entrenamiento de fuerza, que incluye ejercicios con pesas o con el propio peso corporal, debe realizarse de 2 a 3 veces por semana. Mantener la masa muscular es vital no solo para prevenir caídas, sino también para regular los niveles de azúcar en la sangre y mantener un metabolismo saludable.

Además del ejercicio, una dieta equilibrada rica en nutrientes como el calcio y la vitamina D es esencial para mantener la salud ósea. Evitar el exceso de azúcares y alimentos procesados también puede ayudar a reducir la inflamación que se produce en el cuerpo.

Momento vital

Es importante considerar la menopausia no como un final, sino como el comienzo de una nueva fase en la vida de una mujer. Aunque puede ser un periodo de desafíos y miedos, también es un momento para replantearse cómo se quiere vivir esta etapa.

Mantener y desarrollar vínculos sociales es fundamental para sobrellevar los cambios emocionales y físicos que acompañan a la menopausia. Hablar abiertamente con amigos, familiares y parejas sobre lo que se está experimentando puede fortalecer las relaciones y proporcionar el apoyo necesario.

La menopausia es una etapa natural y, aunque trae consigo desafíos, también puede ser un tiempo de empoderamiento y renovación. Naomi Watts y otras mujeres influyentes están cambiando la narrativa, ayudando a derribar el tabú que ha rodeado a la menopausia durante tanto tiempo. Al educarnos, adaptar nuestro estilo de vida y buscar el apoyo de nuestra comunidad, podemos convertir esta transición en una oportunidad para vivir con más conciencia, salud y alegría.

Con la publicación de Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause, Watts continúa su labor de visibilizar y normalizar la menopausia, alentando a las mujeres de todo el mundo a abrazar esta etapa con confianza y empoderamiento.